La creciente demanda de chips de inteligencia artificial (IA), citada en el informe de Nvidia de finales de mayo, ha estimulado el crecimiento de las criptomonedas basadas en IA. El repunte general en el S&P 500 y el Nasdaq Composite impulsado por Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) durante las últimas dos semanas ha brindado un impulso a la confianza para las criptomonedas de IA y big data.

Si bien los proyectos más antiguos como SingularityNET (AGIX), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), Injective (INJ) y Artificial Liquid Intelligence (ALI) han sufrido el ataque continuo de la SEC de EE. Los proyectos criptográficos se han mantenido en gran medida erguidos. Todo el criptomercado se está recuperando actualmente del impacto de las demandas de la SEC contra Binance y Coinbase.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Correlación entre el auge de las criptomonedas de IA y la demanda de chips

Los tokens correspondientes para proyectos de IA basados en blockchain se conocen como criptomonedas de IA. Por ejemplo, Fetch.ai se compromete a desarrollar el marco para “servicios inteligentes y autónomos” en transporte, finanzas y otras áreas. La “primera computadora mundial descentralizada capaz de ejecutar IA y dApps impulsadas por IA en la cadena de bloques” es lo que Cortex aspira a ser.

El repunte en el S&P 500 y el Nasdaq Composite encabezado por Nvidia, que publicó una asombrosa guía de ventas a última hora del 24 de mayo y citó la demanda de capacidades de inteligencia artificial, dio más confianza a los comerciantes de criptomonedas. Las expectativas de los analistas para sus ventas proyectadas para el segundo trimestre de su año fiscal 2024 se superaron en más del 50%.

Algunos participantes del mercado en un sector particular de la industria de la tecnología han creído durante mucho tiempo que la tecnología blockchain puede ayudar al salvaje oeste de la inteligencia artificial y posiblemente actuar como un catalizador positivo para el mercado de criptomonedas en su conjunto. En particular, al utilizar su capacidad para escalar el despliegue de soluciones de identidad digital, la tecnología blockchain puede ayudar a medida que la inteligencia artificial se vuelve más inteligente y mejor en la manipulación de las identidades de las personas en Internet.

Y aunque muchos creen que ambas tecnologías aún están en pañales, en los últimos meses se ha visto un aumento en la cantidad de proyectos de criptomonedas basados en IA, siendo el más reciente AltSignals.io, cuyo token nativo ASI se encuentra actualmente en escenario de preventa.

¿Qué es AltSignals.io?

Desde 2017, AltSignals ha ayudado a los operadores de los mercados financieros a ganar dinero con los cambios de precios mediante el desarrollo de indicadores técnicos basados en algoritmos y ofreciendo señales comerciales. Antes de agregar señales comerciales para CFD, acciones y forex, comenzó enviando señales para el comercio de criptomonedas.

Actualmente, AltSignals ofrece análisis fundamental y técnico, entrenamiento y asistencia para que los clientes realicen operaciones y ganen dinero con ellas. Para producir señales comerciales, utiliza un indicador técnico llamado Indicador AltAlgo.

El indicador AltAlgo actualmente identifica oportunidades comerciales utilizando una variedad de estrategias comerciales e indicadores técnicos y notifica a los usuarios de AltSignals cuando surge una oportunidad comercial prometedora.

AltSignals está desarrollando actualmente un algoritmo basado en inteligencia artificial como parte de su esfuerzo por utilizar la tecnología de inteligencia artificial para aumentar la eficacia de sus servicios. El algoritmo de IA utilizará el indicador AltAlgo, el algoritmo de mejor rendimiento, para crear un conjunto de productos de IA, uno de los cuales es ActualizeAI impulsado por la criptomoneda ASI.

El objetivo principal de la criptomoneda ASI es actuar como una clave de membresía para el ecosistema AI de AltSignals. Los titulares de ASI tendrán acceso al ecosistema y experimentarán el nuevo algoritmo de IA, “ActualizeAI”, que está siendo desarrollado internamente por el equipo de AltSignals.

Se proyecta que el precio del token ASI aumente a $ 0.02274 centavos de dólar para cuando la preventa llegue a su fin desde el precio actual de $ 0.01200 centavos de dólar, lo cual es una buena propuesta para los primeros inversores.