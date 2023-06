Con el anuncio del FOMC programado para el 14 de junio, los mercados esperan en gran medida que Jay Powell mantenga el statu quo.

El estratega jefe de mercado de Jeffries, David Zervos, cree que,

A pesar de todas las buenas noticias, el dilema de la Fed es el mismo de siempre.

Su doble mandato exige equilibrar el pleno empleo y la estabilidad de precios.

Para mantener el pleno empleo y la estabilidad financiera, los responsables de la política monetaria normalmente querrán una política monetaria más laxa.

Por otro lado, la estabilidad de precios (manejo de la inflación) requiere políticas más estrictas.

Sin embargo, según los datos de FedWatch de CME al 12 de junio, solo hay un 26,2% de posibilidades de que las tasas suban a 5,25% – 5,50%.

Sin embargo, Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston de 2007 a 2021, argumentó,

La verdad es que la justificación para hacer una pausa en junio solo para (quizás) continuar durante la próxima reunión puede no ser la ideal.

Sin embargo, esto puede ser una indicación de que la Reserva Federal está muy preocupada de que se hayan endurecido demasiado, las carteras pueden ser mucho más débiles de lo anticipado y que el mercado laboral puede estar bajo cierto grado de estrés.

En un esfuerzo por reducir los máximos de cuatro décadas en la inflación, la Reserva Federal ha ajustado las tasas de política a un ritmo casi sin precedentes.

De hecho, la inflación se ha reducido considerablemente desde que la Fed comenzó su ciclo de política, con el IPC disminuyendo a una de las tasas más rápidas en la era de la posguerra.

Durante la reunión de la Fed, se publicarán los datos sobre el IPC, el IPC subyacente, el IPP, el IPP subyacente y las últimas cifras de un índice líder de optimismo empresarial.

Estos influirán en la decisión de la Fed, particularmente si están muy lejos de las estimaciones de la industria.

PCE, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal también se redujo significativamente durante los últimos 12 meses.

Sin embargo, sigue estando muy por encima del objetivo del 2 % de la Fed y, dado que algunos indicadores económicos empiezan a mostrar estrés, es poco probable que se pueda lograr sin causar daños a la economía.

Las propias proyecciones de la Fed sitúan esta línea de tiempo hacia finales de 2024, mientras que se prevé que 2023 finalice con un PCE del 3,3%.

Dado el PCE elevado en los primeros cuatro meses de 2023, esto parece difícil de lograr sin un endurecimiento adicional o la aparición de un efecto retardado fuerte (pero probablemente dañino).

Aquí es donde se expone la contradicción en el mandato de la Fed.

Es posible que se necesiten más aumentos de tasas para frenar la obstinada inflación, mientras que continuar con el ajuste puede causar una inestabilidad financiera significativa, desempleo y reavivar la agitación del sector bancario.

Las cifras de las NFP (nóminas no agrícolas) y de la situación laboral publicadas recientemente fueron recibidas con alegría, ya que las nóminas de 339 000 en mayo de 2023 superaron las expectativas de la industria de 190 000.

Esto marcó un récord por 14º mes consecutivo durante el cual las expectativas de la industria no alcanzaron el número publicado.

Sorprendentemente, esto se produjo durante el período más agudo de ajuste monetario en la historia reciente, lo que solo aumentó el optimismo del mercado.

Pero, ¿está totalmente justificada esta interpretación?

Aquí hay algunos consejos a considerar con respecto al último informe de situación laboral de BLS:

Como resultado, los formuladores de políticas de la Fed pueden comenzar a dudar del grado de confianza que han estado mostrando en el mercado laboral, particularmente con la acumulación del 5% de aumentos de tasas, que aún no se han abierto camino en la economía.

Los lectores interesados pueden encontrar más información sobre el informe JOLTs y el informe “BLS Wonderland” aquí.

La sabiduría económica sugiere que para sostener un nivel de inflación del 2 %, el crecimiento de los salarios debería reducirse al 3,0 % – 3,5 %, lo que significa que esta métrica aún tiene mucho camino por recorrer.

Si el informe de empleo es tan sólido como muchas afirmaciones, esto solo hará que el trabajo de la Fed sea más difícil, mientras que la inflación se mantendrá más obstinada.

Nuevamente, la Fed probablemente tendría que confiar en tasas más altas o en el impacto desconocido de los retrasos monetarios acumulados.

En un artículo de marzo de 2023, titulado ‘6 señales clave del aumento del estrés financiero en el sistema bancario de EE. UU.’, analicé algunos de los principales problemas que los bancos estadounidenses tenían que enfrentar en ese momento.

Afortunadamente, los temores de un contagio generalizado se han calmado por ahora.

Habiendo dicho eso, múltiples crisis sacudieron el sistema financiero al desencadenar tres de las cuatro mayores quiebras bancarias en la historia de la banca estadounidense.

El diferencial FRA-OIS es un indicador de la salud del mercado de préstamos interbancarios.

Cuanto más pequeño es el diferencial, más confianza tienen los bancos entre sí.

Este indicador pinta una imagen bastante optimista con el diferencial cayendo a 28,1 a partir del 9 de junio de 2023, significativamente más bajo que los casi 60 que alcanzó a mediados de marzo.

Sin embargo, la importante Encuesta de Opinión de Oficiales de Préstamos Sénior publicada por la Reserva Federal encuentra que las condiciones crediticias se han endurecido en el primer trimestre, siguiendo la política monetaria agresiva de la Reserva Federal.

Aparte de ser una causa potencial para el debilitamiento de los libros de préstamos, el informe señala,

Se espera que los préstamos continúen restringiéndose durante 2023 con los bancos citando,

Durante el primer trimestre de 2023, la mayoría de las instituciones financieras encuestadas endurecieron sus prácticas crediticias y cobraron primas más altas por préstamos más riesgosos, lo que puede provocar que el capital se agote más adelante este año.

Los préstamos inmobiliarios comerciales representan un segmento especialmente vulnerable.

Trepp, un proveedor de datos, conocimientos y soluciones tecnológicas para los mercados de finanzas estructuradas, bienes raíces comerciales y banca, estima que los préstamos por valor de $448 mil millones de dólares vencerán en 2023, un subconjunto del total de $ 2.56 billones de dólares con vencimiento entre 2023-2027.

El siguiente gráfico muestra la respuesta de los prestamistas al deterioro de los proyectos CRE sensibles a las tasas de interés durante el primer trimestre del año.

Está por ver cuánto margen de maniobra tendrán los bancos para extender estos préstamos y cuántos prestatarios estarán en condiciones de refinanciar a estas altas tasas.

En una entrevista reciente, Gerald Celente, consultor empresarial y editor del Informe TRENDS, comentó:

Volviendo a los edificios comerciales, ahora el hogar de la gente mes tras mes tras mes ellos mismos dicen… Me levanto a las cinco de la mañana para conducir una hora y media de viaje una hora y media en cada sentido. Ya no voy a hacer eso. Podría trabajar desde casa. Soy dueño digamos… espacio de oficina. Tengo 12 pisos… me quedo en casa dos días a la semana. No necesito 12 pisos. Solo necesito tres. Reduciré mis gastos. Ahora todas las empresas que dependían de los viajeros… (comenzarán) a ver incumplimientos en las deudas. Las pequeñas empresas, las medianas empresas y el gran sector inmobiliario… No pueden pagar la hipoteca. Estos son préstamos flotantes, por lo que ahora las tasas de interés han subido mucho y ahora tengo que pagar más por mi préstamo y tengo menos inquilinos.