Para acelerar el crecimiento de Web3 en Asia y Medio Oriente, la Fundación NEAR, la organización sin fines de lucro responsable del desarrollo del ecosistema del protocolo NEAR, se asoció con Alibaba Cloud, el brazo informático y de almacenamiento del gigante tecnológico chino Alibaba Group. Holding Ltd (NYSE: BABA).

La asociación le da a la Fundación NEAR acceso al ecosistema de desarrolladores de Alibaba Cloud en Asia y Medio Oriente en un esfuerzo por atraer a más desarrolladores para que se basen en el protocolo NEAR. La infraestructura “plug-and-play” como servicio proporcionada por Alibaba Cloud permitirá a los desarrolladores lanzar nuevos validadores NEAR.

Llamadas de procedimiento (RPC) para desarrolladores de Near Protocol

Copy link to section

Según un comunicado de prensa, la Fundación NEAR y Alibaba Cloud proporcionarán llamadas de procedimiento remoto (RPC) como un servicio a los desarrolladores y usuarios dentro del ecosistema NEAR. Los usuarios podrán leer datos en cadenas de bloques y enviar transacciones a varias redes utilizando RPC, un tipo de servidor informático.

Además, los dos (Alibaba Cloud y Near Protocol) proporcionarán a los desarrolladores una interfaz de programación de aplicaciones (API) de indexación de múltiples cadenas para la consulta de datos.

Los usuarios de Near Protocol también podrán usar el sistema operativo NEAR Blockchain (BOS) mientras usan la infraestructura de Alibaba Cloud.

La asociación se produce días después de que Alibaba contratara a un nuevo presidente con el nombre de Joseph Tsai, quien ha sido un inversionista activo de Web3 y ha firmado múltiples acuerdos con empresas relacionadas con las criptomonedas.

Precio NEAR

Copy link to section

El precio de NEAR, el token nativo de Near Protocol, ha respondido muy positivamente a la nueva asociación. El token ahora se cotiza en el lugar donde se cotizaba el 5 de junio de 2023, lo que es un gran paso hacia su recuperación después de caer durante tres días consecutivos.

Aunque el aumento fue bastante repentino, el impulso alcista sigue siendo fuerte y podríamos ver que el precio suba, especialmente debido al sentimiento alcista actual del criptomercado.