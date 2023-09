Estimados fanáticos de SCHD ETF: Compren también acciones de DGRO y VIG

Schwab US Dividend Equity (SCHD) es uno de los ETF centrados en dividendos más populares entre los fondos de ingresos y dividendos. El fondo es apreciado por su historial de 11 años de crecimiento de dividendos. También tiene una rentabilidad por dividendo del 3,53%, que es superior a la de otros fondos populares como el SPDR S&P 500 (SPY) y el ETF Invesco QQQ.

SCHD es un gran ETF

Como he escrito antes, Schwab US Dividend Equity es un gran fondo, formado por algunas de las empresas de primera línea más grandes de EE.UU. Las empresas más importantes del fondo son Amgen, Cisco, AbbVie, Broadcom, Home Depot y Chevron. Otras empresas del fondo son Pepsico, Merck y Coca-Cola.

Todas estas son empresas de alta calidad que tienen un largo historial de aumento de sus pagos a los inversores. Lo más importante es que, a diferencia de SPY, que se centra en la industria tecnológica, SCHD es más amplio. Los sectores industrial, sanitario, financiero, de consumo básico y tecnología de la información representan más del 10% de la cartera.

El mayor desafío para Schwab US Dividend Equity es que no tiene empresas de gran crecimiento. Como tal, el fondo ha pasado por alto algunos de los temas más importantes del mercado en los últimos años. Por ejemplo, al igual que Warren Buffett, pasó por alto tendencias clave como los vehículos eléctricos (Tesla), el streaming (Netflix), la inteligencia artificial (Nvidia) y la computación en la nube (Microsoft).

Otro desafío es que no ha invertido en algunas de las empresas clave que ofrecen la mayor rentabilidad. Por ejemplo, no tiene presencia en asociaciones energéticas como Enterprise Product Partners (EPD) y Energy Transfer (ET). La energía representa sólo el 8% del fondo. Además, no tiene inversiones en REIT.

DGRO y VIG también son grandes fondos

ETF SCHD vs DGRO vs VIG

Creo que los inversores de SCHD también deberían considerar diversificar sus carteras con ETF de crecimiento de calidad. iShares Core Dividend Growth (DGRO) y Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG) son algunas de las mejores alternativas.

Los dos son fondos de gran liquidez con más de 23.000 millones de dólares y 66.000 millones de dólares, respectivamente. Además, son fondos baratos con un ratio de gastos del 0,06% y 0,08%, respectivamente.

El hecho más importante de estos dos fondos es que, al igual que SCHD, han invertido en empresas de calidad que tienen un historial de crecimiento de dividendos. Las principales empresas de DGRO son Microsoft, ExxonMobil, Johnson & Johnson y Apple.

VIG está más inclinado hacia las empresas tecnológicas, que representan el 22% del fondo. Sus empresas más importantes son Microsoft, Apple, Exxon, UnitedHealth y Visa. Por lo tanto, invertir en SCHD, VIG y DGRO le dará a su fondo un equilibrio de crecimiento, valor e ingresos.

Además de estos fondos, también recomiendo asignar algunos fondos a otros ETF de opciones cubiertas. Precisamente, me encanta tener tanto JPMorgan Equity Premium (JEPI) como JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ).