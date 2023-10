La última década fue un período de auge para las nuevas empresas tecnológicas, y algunos analistas lo compararon con la burbuja de las punto com. Impulsadas por las bajas tasas de interés, las empresas de capital de riesgo invirtieron en miles de empresas. Si bien a algunas empresas como Airbnb y Uber les ha ido modestamente bien como empresas públicas, muchas de ellas no. Estas son algunas de las principales empresas que han pasado de los unicornios a las acciones de centavo.

Nosotros trabajamos

WeWork (NASDAQ: WE) ejemplificó los excesos del reciente auge tecnológico. La compañía recaudó miles de millones de dólares de Softbank, lo que le dio una valoración máxima de más de $45 mil millones de dólares. Se estaba expandiendo rápidamente y superó a IWG, la empresa matriz de Regus, para convertirse en el actor más importante de la industria.

El precio de las acciones de WeWork ahora se ha desplomado un 99% y su capitalización de mercado se ha movido a sólo $134 millones de dólares. Es una incineradora de efectivo que pierde millones de dólares cada día. Al mismo tiempo, tiene obligaciones de arrendamiento por valor de miles de millones. Y recientemente emitió un aviso de empresa en funcionamiento y comenzó a renegociar sus contratos de arrendamiento.

Creo que las posibilidades de supervivencia de WeWork son extremadamente limitadas debido a sus altos pasivos, su lento crecimiento de usuarios y su delgado balance. Se ha convertido en una acción de un centavo, y sus acciones se cotizan a $2 dólares.

BuzzFeed

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) fue otra startup tecnológica de alto vuelo en su apogeo. La empresa era conocida por crear listas y contenido viral. Como resultado, muchos analistas y empresas de capital riesgo lo consideraron el futuro de los medios.

El precio de las acciones de Buzzfeed se ha desplomado un 96% desde su máximo, mientras que su capitalización de mercado ha caído a sólo 43 millones de dólares. La compañía ha seguido perdiendo efectivo mientras su crecimiento se ha desacelerado. BuzzFeed también está perdiendo relevancia entre muchos jóvenes, que pasan la mayor parte de su tiempo en TikTok. Vice Media, un competidor, se declaró en quiebra en mayo.

RealReal

RealReal (NASDAQ: REAL) es una empresa que tiene como objetivo revolucionar la parte de alto nivel de la industria de la moda. La empresa ofrece un mercado bilateral donde las personas pueden comprar y vender su ropa y joyas.

Al negocio de RealReal le ha ido relativamente bien, ya que sus ingresos totales aumentaron de más de $213 millones de dólares en 2018 a más de $603 millones de dólares en 2022. Sin embargo, este crecimiento ha supuesto una gran pérdida, ya que la pérdida neta total ha aumentado de $75 millones de dólares a más de $209 millones de dólares.

El precio de las acciones de RealReal se desplomó un 94% y se cotizaba a $1,55 dólares. Su capitalización de mercado ha caído a sólo $158 millones de dólares. Ha tenido un desempeño inferior ya que los inversores siguen preocupados por su potencial de crecimiento y su falta de ganancias.

Allbirds

El precio de las acciones de Allbirds (NASDAQ: BIRD) ha caído más del 99% desde que salió a bolsa. Esta caída elevó su capitalización de mercado total a sólo $143 millones de dólares. En su apogeo, la empresa estaba valorada en más de mil millones de dólares.

Allbirds ha pasado por momentos difíciles como empresa pública. Si bien sus ventas aumentaron de $193 millones de dólares en 2019 a $297 millones de dólares en 2022, sus pérdidas se han disparado a más de $114 millones de dólares. Allbirds ha sufrido problemas estratégicos y de calidad. Por ejemplo, se expandió a otras categorías como ropa, pero se vio obligada a abandonarla. También está experimentando una demanda débil y una gran pérdida de efectivo.

Oatly

El precio de las acciones de Oatly (NASDAQ: OTLY) se desplomó más de un 97% después de su salida a bolsa. Después de alcanzar un máximo de $28,4 dólares, las acciones se han desplomado a $0,55 dólares. La empresa, que cuenta con el respaldo de Oprah Winfrey y Natalie Portman, recaudó $1.400 millones de dólares en su oferta pública inicial en 2021. La mayoría de estos fondos ya no están, ya que su efectivo total y sus inversiones a corto plazo ascienden a $340 millones de dólares.

Oatly ha perdido el favor de inversores y consumidores. Hay indicios de que la demanda de leche de avena y otros productos como la carne artificial está disminuyendo. La competencia en el sector también ha aumentado considerablemente en los últimos años.

La mayoría de estos antiguos unicornios probablemente tendrán dificultades en un entorno de altas tasas de interés. Algunas, como WeWork, podrían quebrar debido a las dificultades de financiación. Otros, especialmente The RealReal, podrían volver a crecer y recuperarse en el largo plazo.