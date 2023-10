Análisis del precio de las acciones de Unicredit: donde los aspectos técnicos se encuentran con los fundamentales

El precio de las acciones de Unicredit (MIL: UCG) ha sido una de las empresas bancarias con mejor desempeño del mundo este año. La acción subió a un máximo de 24 euros, el nivel más alto desde diciembre de 2015. Ha subido más de un 225% desde el nivel más bajo de 2022. Lo más importante es que ha retrocedido más de un 80% este año, mientras que el ETF de Invesco KBW ha caído casi un 30%.

Sólidos resultados financieros de Unicredit

Copy link to section

Unicredit, el banco más grande de Italia, está obteniendo buenos resultados, ya que la empresa sigue beneficiándose del aumento de los tipos de interés. Los resultados financieros de la empresa mostraron que los ingresos netos en el tercer trimestre aumentaron un 23% hasta 5.800 millones de euros. Los ingresos netos por intereses aumentaron en 455, ayudados por tasas más altas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sus ingresos por comisiones cayeron un 5% hasta 1.750 millones de euros, mientras que sus ingresos por operaciones aumentaron un 27% hasta 499 millones de euros. Como resultado, la empresa planea distribuir 6.500 millones de euros a sus accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. También ha decidido reservar 1.300 millones de euros en reservas para el impuesto a las ganancias extraordinarias del país.

Unicredit es también uno de los bancos más seguros de la región. Tiene un ratio CET1 del 17,19%, muy superior al de otros bancos. Por ejemplo, JPMorgan, conocido por su sólido balance, tiene un ratio CET1 del 13,2%. Del mismo modo, otros bancos como Wells Fargo, State Street, Bank of America y Citigroup tienen un ratio CET1 inferior a 12.

Unicredit tiene un sólido historial de dividendos incluso cuando el gobierno italiano impone impuestos a las ganancias extraordinarias. Tiene una rentabilidad por dividendo del 4,65%, superior a la de otras empresas. Sus pagos son relativamente más altos que los de sus pares.

Unicredit también es relativamente más barato que otros bancos europeos como BNP Paribas, ING, Santander y Credit Agricole. Tiene un múltiplo PE adelantado de 5x, mientras que los otros bancos han aumentado a más de 6.

https://www.youtube.com/watch?v=n8rvZAaLOzQu0026amp;pp=ygUOdW5pY3JlZGl0IGNuYmM%3D

Previsión del precio de las acciones de Unicredit

Copy link to section

Gráfico de Unicredit de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de Unicredit ha seguido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. Subió a un máximo de 23.825 euros el 22 de septiembre. La acción ha formado un fuerte patrón de triple techo cuyo escote está en 20,40 euros.

El precio de las acciones de Unicredit subió por encima de los promedios móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. El MACD también ha formado un patrón de divergencia bajista. Por lo tanto, si bien Unicredit es una buena empresa, el análisis técnico apunta a más desventajas en los próximos días. Si esto sucede, probablemente volverá a probar el soporte clave en 20,40 euros.