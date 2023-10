Las acciones de artículos de lujo han caído en picada a medida que se desacelera el crecimiento en mercados clave como China, la Unión Europea y Estados Unidos. El precio de las acciones de LVMH se desplomó a un mínimo de 659,6 euros esta semana, más del 24% menos que el nivel más alto de este año. Como resultado, el patrimonio neto de Bernard Arnaut se ha reducido en más de $4.600 millones de dólares hasta los $157.000 millones de dólares.

Kering, la empresa matriz de Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta e Yves Saint Laurent, se desplomó hasta los 391 euros, el nivel más bajo desde marzo de 2020. Se ha desplomado más del 47% desde el punto más alto de este año.

Del mismo modo, las acciones de Hermes también se han desplomado. La acción cayó en picada hasta los 1.761 euros, el punto más bajo desde marzo de 2023. Cayó más del 12% desde el máximo anual. En Suiza, las acciones del Grupo Swatch se han desplomado hasta los 230,6 francos suizos, un 30% por debajo de sus máximos de 2023.

Las empresas de artículos de lujo están atravesando un importante reinicio a medida que la economía global se desacelera. Estas empresas experimentaron un crecimiento sólido durante la pandemia, ya que las tasas de interés se mantuvieron en mínimos históricos y los precios de las acciones y las criptomonedas se dispararon.

El martes, Kering afirmó que sus ventas totales cayeron un 9% en el tercer trimestre, hasta más de 4.400 millones de euros. Todas las marcas excepto Kering Eyewear y Corporate estaban en números rojos. LVMH, por otro lado, vio cómo sus ingresos en los nueve meses aumentaron a más de 62.200 millones de euros a medida que China y Estados Unidos se desaceleraban.

Hermes, por el contrario, publicó resultados financieros relativamente sólidos. Sus ventas aumentaron hasta 3.400 millones de euros en el tercer trimestre y un 22% en los primeros nueve meses del año.

¿Es seguro comprar el dip?

Acciones de LVMH, Kering, Hermes y Swatch

Por tanto, ¿tiene sentido comprar empresas en caída como LVMH, Hermes y Kering? En términos generales, sospecho que la industria de artículos de lujo seguirá desacelerándose en los próximos meses a medida que las tasas de interés se mantengan en un nivel elevado.

El mayor riesgo para estas empresas es China, un mercado clave. Los datos recientes muestran que la economía del país no va bien, lo que ha empujado al gobierno a lanzar un paquete de estímulo.

Sin embargo, a largo plazo creo que comprar en la caída de estas acciones de artículos de lujo tiene sentido. Históricamente, estas empresas tienden a ser más estables que las de consumo básico porque apuntan a la clase alta, que tiene un gasto más discrecional.

Lo más importante es que estas acciones se recuperarán si los bancos centrales comienzan a recortar las tasas de interés. Los analistas esperan que la Reserva Federal comience a recortar las tasas en 2024.