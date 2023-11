USD/PKR: La rupia paquistaní cae antes de una reunión crucial del FMI

El reciente aumento de la rupia paquistaní ha tocado recientemente una barrera importante. El tipo de cambio USD/PKR se recuperó desde el mínimo del mes pasado de 275,80 a un máximo de 282,11. Sigue estando un 8,25% por debajo del punto más alto de este año.

La inflación en Pakistán disminuye

La rupia paquistaní ha sido una de las monedas con mejor desempeño en las últimas semanas, incluso cuando el índice del dólar estadounidense (DXY) subió. La moneda se recuperó después de que el gobierno paquistaní lanzara una batalla masiva para salvarla.

Lo hizo tomando medidas enérgicas contra el comercio ilegal de dólares y imponiendo restricciones a las empresas de la industria del comercio de divisas. También libró una batalla para acabar con el mercado paralelo que ha estado floreciendo durante años.

Sin embargo, recientemente la rupia paquistaní ha perdido el impulso que predije en mi último informe. Si bien la represión hacía tiempo que debía haberse adoptado, la realidad es que Pakistán enfrenta numerosos desafíos por delante.

Se avecinan unas elecciones que podrían provocar grandes divisiones. En la mayoría de los períodos, las monedas de los mercados emergentes tienden a tener un desempeño inferior cuando se acerca una elección importante. Lo vimos recientemente con la naira nigeriana, el dólar de Zimbabwe y el peso argentino.

El otro gran riesgo que enfrenta la moneda PKR es un gran vencimiento de deuda que llega en 2024. Ese bono, que está en dólares, generará más presión cambiaria ya que a la economía no le va bien. Pakistán está ahora en conversaciones con el FMI y otros prestamistas. El equipo de la agencia visitará Pakistán el jueves para deliberar sobre la próxima liberación de $700 millones de dólares bajo el programa de $3 mil millones de dólares.

Las noticias más recientes sobre la rupia paquistaní provinieron de la agencia de estadísticas del país. En un informe, la agencia dijo que la inflación de Pakistán descendió en octubre después de que el gobierno recortara los precios del combustible.

El índice de precios al consumidor (IPC) general cayó un 26,89% en octubre desde el 31,4% del mes anterior. La retirada estuvo en línea con lo que el banco central paquistaní había predicho en su reciente reunión. En su última reunión, el banco dejó las tasas de interés sin cambios por tercera reunión consecutiva.

Análisis técnico USD/PKR

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio USD a PKR ha regresado alcista en los últimos días. Se recuperó hasta un máximo de 282,10, que fue superior al mínimo del año hasta la fecha de 275,80. Se mantiene por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 25 y 50 días.

La perspectiva para el par USD/PKR es ahora bajista, y el siguiente nivel a tener en cuenta es 275,80, el punto más bajo de octubre. Sin embargo, a largo plazo creo que el par se recuperará a medida que los compradores vuelvan a probar el importante nivel psicológico de 300.