El Reino Unido presenta una regulación criptográfica, pero los entusiastas siguen siendo optimistas, InQubeta gana prominencia entre los inversores europeos

Es difícil medir la reacción de la comunidad criptográfica después de que el Reino Unido dio a conocer su nueva regulación. Sin embargo, esta regulación viene de un buen lugar, ya que el Reino Unido busca establecerse como un centro criptográfico global al tiempo que protege a los inversores y mitiga riesgos importantes.

Con esta medida, el Reino Unido regulará las criptomonedas como cualquier otro servicio financiero, comenzando con las monedas estables a principios del próximo año. A pesar de esto, los entusiastas siguen siendo optimistas. Después de todo, es probable que esto haga que el sector de las criptomonedas florezca en el Reino Unido.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mientras tanto, InQubeta (QUBE) continúa su camino para convertirse en un favorito de los inversores, con altas contribuciones en su preventa de todo el mundo, incluidos los europeos. ¿Qué factores contribuyen a su creciente popularidad?

Exploramos esto en el artículo. Continúe leyendo para obtener más información, incluido por qué InQubeta es una de las altcoins a tener en cuenta en los próximos meses.

Qubeta (QUBE): un favorito de los inversores

Copy link to section

¿Qué es InQubeta (QUBE)? Como uno de los tokens en la lista de oferta inicial de monedas, es posible que muchos no hayan entrado en contacto con él. Sin embargo, su preventa es una de las más exitosas y se prevé que se convierta en una de las mejores ICO de 2023.

En su preventa en curso, ha podido recaudar más de $4,1 millones de dólares, lo cual no es tarea sencilla. Esto significa que su popularidad está creciendo entre los inversores, especialmente en Europa.

Pero, ¿cómo llegó a ser una de las principales monedas alternativas para comprar y qué factores están impulsando su popularidad?

En primer lugar, la creciente popularidad de InQubeta puede vincularse a su convergencia de la IA y la tecnología blockchain. También tiene un importante potencial de crecimiento porque se encuentra en sus primeras etapas.

Al aprovechar la tecnología blockchain, este proyecto tiene como objetivo remodelar el panorama de recaudación de fondos de la industria de la IA. Además, quiere que el mercado de la IA sea accesible para todos. Además, se encuentra en sus etapas ICO, actualmente etapa 4, y tiene un enorme margen de crecimiento.

Un token cuesta actualmente $0,0133 dólares y los analistas de mercado predicen que podría explotar hasta un 3.400% después de su lanzamiento en medio del mercado alcista previsto. Con esta perspectiva, es posible que este proyecto se convierta en una de las mejores criptomonedas nuevas para invertir. Si desea convertirse en uno de los primeros miembros de esta comunidad en crecimiento, simplemente siga el enlace a continuación.

Reino Unido presenta regulación criptográfica: ¿podría el mercado ser alcista o no?

Copy link to section

En junio, el Reino Unido aprobó su histórica ley de criptomonedas y el 30 de octubre, el gobierno reveló sus planes para regular los activos de criptomonedas. ¿Alcista o no? Por ahora es difícil decirlo.

Pero, ¿cómo podría este desarrollo afectar a las criptomonedas? En pocas palabras, las criptomonedas estarán reguladas en el Reino Unido como cualquier otro servicio financiero. Significa que las actividades criptográficas quedarán bajo el ámbito de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), y se espera que la legislación entre en vigor el próximo año.

Según una actualización reciente del Tesoro de HM, la regulación se introducirá en fases, comenzando con las monedas estables respaldadas por dinero fiduciario. Además, independientemente de su ubicación, este marco regulatorio requerirá que todas las empresas criptográficas del Reino Unido estén registradas y autorizadas.

Es una acción que reducirá significativamente el riesgo asociado con el manejo de criptomonedas, limitando el daño a los clientes. A medida que el sector madure a través de estos regímenes regulatorios, se anticipa que resultará optimista para las criptomonedas a largo plazo.

Conclusión

Copy link to section

El Reino Unido dio a conocer recientemente su regulación criptográfica, que se implementará en fases a partir del próximo año. La industria reacciona a este desarrollo, pero los entusiastas siguen siendo optimistas. Mientras tanto, InQubeta ha adquirido prominencia entre los inversores europeos, con la esperanza de aprovechar su ola alcista. Este proyecto está lleno de potencial y podría ser uno de los nuevos proyectos DeFi a tener en cuenta en los próximos meses.

Para obtener toda la información sobre Qube, puede visitar la preventa de InQubeta o unirse a las comunidades de InQubeta en su centro de redes sociales.