Sam Bankman-Fried (SBF) es culpable: ¿Qué sigue para Do Kwon y John Karony?

La historia criptográfica más importante del año acaba de ocurrir y provocó conmociones en toda la industria. Después de unas horas de deliberaciones, un jurado de Nueva York declaró a Sam Bankman-Fried (SBF) culpable de los siete cargos que se le imputaban.

No tenía ninguna posibilidad ya que el gobierno presentó un caso sólido en su contra. Y lo más importante, sus antiguos altos ejecutivos, incluida Caroline Elison, se declararon culpables y testificaron en su contra.

En total, Sam Bankman-Fried enfrenta más de una década de prisión, y la mayoría de los analistas esperan que cumpla al menos 15 años. También enfrenta cargos adicionales en Nueva York. Por ejemplo, ha sido acusado de realizar contribuciones ilegales a campañas, lo que podría suponerle años adicionales.

Do Kwon podría estar en problemas

El veredicto de SBF provocó escalofríos a otros dos ejecutivos criptográficos de alto perfil: Do Kwon de Terra y John Karony de Safemoon. Do Kwon, un surcoreano, enfrenta décadas de prisión tanto en su país natal como en Estados Unidos.

Ahora se encuentra en una prisión en Montenegro, donde fue capturado cuando huía a Dubai. Los fiscales de los dos países lo acusan de liderar una estafa criptográfica gigante que provocó pérdidas por más de $40 mil millones de dólares.

El núcleo del caso es que Do Kwon hizo declaraciones erróneas sobre la seguridad de TerraUSD, una moneda estable algorítmica. A diferencia de Tether y USD Coin, la moneda no estaba respaldada por ninguna moneda fiduciaria. En cambio, mantuvo su vinculación mediante una compleja ingeniería informática.

Una de las afirmaciones falsas se refiere a Chai, un producto fintech popular en Corea del Sur. Do Kwon alegó que la empresa operaba utilizando la tecnología de Terra. Este fue un movimiento importante ya que muchos inversores lo vieron como un buen caso de uso para la plataforma de Terra. Si bien Chai usó Terra inicialmente, dejó de hacerlo en 2020.

Do Kwon se encuentra ahora en prisión por utilizar documentos falsificados. También permanecerá bajo custodia mientras avanza en el proceso de extradición. Los analistas creen que Dow Kwon también enfrenta décadas de prisión.

¿Qué pasa con John Karony?

John Karony es otro ejecutivo de criptomonedas que tiene verdaderos problemas con la ley. Fue arrestado esta semana y enfrenta varios cargos de malversación de fondos y fraude de valores en Nueva York.

A diferencia de Do Kwon y SBF, Karony no es una figura importante en la industria de la criptografía. Fundó Safemoon, una moneda meme que se hizo popular en 2021 durante el frenesí de las monedas meme.

Safemoon prometió a sus tenedores rendimientos notables simplemente comprándolo y reteniéndolo. Ahora, los fiscales alegan que Karony y sus coacusados gastaron el dinero en comprar artículos lujosos como vehículos y casas. En total, gastaron más de $200 millones de dólares de fondos de clientes. En un comunicado, el fiscal dijo:

“Como se alega, los acusados engañaron deliberadamente a los inversores y desviaron millones de dólares para alimentar su codicioso plan y enriquecerse comprando un automóvil deportivo Porsche personalizado, otros vehículos de lujo y bienes raíces”.