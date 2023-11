El potencial de Shiba Memu cuando Memecoin ($MEME) entra en modo de corrección

Memecoin ($MEME) recibió el mes con una postura alcista, ganando un enorme 2,500% el 3 de noviembre cuando múltiples intercambios de criptomonedas, incluido Binance, lanzaron la altcoin. El impresionante repunte lo llevó a alcanzar un máximo de $0,0245 dólares.

Sin embargo, $MEME no pudo superar los $0,029 dólares, catalizando movimientos salvajes de precios. Se cotizaba a $0,02652 dólares al momento de esta publicación, luego de una caída del 5,16% en el último día.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Gráfico de MEME de 24 horas en Coinmarketcap

Memecoin debería superar los $0,029 dólares para registrar repuntes estables. Mientras tanto, su última corrección imprimió una línea de tendencia descendente que MEME no logró conquistar tres veces en las últimas 48 horas. Eso sugiere dominio de los vendedores.

MEME podría extender sus correcciones hasta consolidar la barrera del triángulo descendente. Sin embargo, la altcoin sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones de todo el mercado.

Mientras Memecoin lucha por recuperarse de su postura correctiva, los actores del mercado continúan buscando el próximo token 100X en el mercado, evidentemente de nuevos proyectos, incluidos aquellos en preventa, que atraen inversiones impresionantes.

Shiba Memu se encuentra entre los tokens emergentes en el mercado temático de criptomonedas. El proyecto ha recibido alrededor de $4,5 millones de dólares de entusiastas de las criptomonedas en los últimos meses. Esto confirma la confianza de los inversores en Shiba Memu, presentando la altcoin como un activo con un potencial significativo.

Por qué deberías considerar Shiba Memu (SHMU)

Copy link to section

Shiba Memu se presenta de manera diferente a otras fichas en el mundo de los perros. Aprovechó la moda de las monedas meme y los crecientes entusiastas de la inteligencia artificial. Shiba Memu combina varias tecnologías para garantizar una utilidad de primer nivel y mayores rendimientos.

Además, la trayectoria futura de Shiba Memu probablemente reflejará las acciones de los precios en el espacio criptográfico general. Los analistas siguen siendo optimistas sobre Bitcoin y las altcoins.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto rover confía en que el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado de BlackRock es el catalizador que las monedas digitales necesitan para dispararse. Él cree que la criptomoneda líder puede aumentar durante seis meses consecutivos una vez que la SEC dé luz verde a un ETF de BTC.

Un repunte generalizado significará un enorme flujo de efectivo hacia el mercado de las criptomonedas. Los acontecimientos optimistas, incluida una política federal moderada y la reducción a la mitad de Bitcoin, respaldan tendencias alcistas a largo plazo para las monedas digitales.

Las altcoins con un futuro prometedor, incluido SHMU, posiblemente se dispararán en medio de tales acontecimientos. Puede obtener más información sobre Shiba Memu a través de su sitio web.