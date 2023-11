Previsión del precio de las acciones de PayPal: perspectivas a medida que pasa del crecimiento al valor

El precio de las acciones de PayPal (NASDAQ: PYPL) ha experimentado una fuerte recuperación después de que publicó un sólido informe de ganancias la semana pasada. Las acciones subieron a un máximo de $56,25 dólares el lunes, aproximadamente un 12,12% desde el punto más bajo de este año. A pesar del reciente salto, las acciones han caído más del 80% desde el máximo histórico.

No amado y infravalorado

PayPal y otras acciones populares de tecnología financiera como Affirm y Block no han sido apreciadas por los inversores de Wall Street. Las empresas se han visto sometidas a una intensa presión en su transición del crecimiento al valor. Experimentaron un sólido crecimiento durante la pandemia a medida que más personas adoptaron las compras en línea.

PayPal también se enfrenta a una fuerte competencia, especialmente de Apple Pay, un producto que utilizan más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Además, sus negocios relativamente más nuevos, como las criptomonedas y Compre Ahora, Pague Después (BNPL), están atravesando dificultades.

Sin embargo, PayPal sigue siendo una buena empresa con una fuerte ventaja competitiva. Los resultados más recientes mostraron que la empresa tiene más de 428 millones de usuarios en todo el mundo. Se deshizo de alrededor de 3 millones de usuarios durante el trimestre, mientras que los costos de transacción por cliente aumentaron.

El volumen total de pagos de PayPal aumentó un 15% a $387.700 millones de dólares, mientras que el volumen de pago de su marca aumentó un 6%. Los ingresos por transacciones aumentaron un 7% a $6.700 millones de dólares, mientras que los ingresos por valor agregado aumentaron un 25% a $764 millones de dólares.

Estos resultados, junto con los márgenes cada vez más reducidos, significan que la empresa no está creciendo tan rápido como antes. No obstante, se pueden argumentar a favor de invertir en la empresa. Tiene un balance sólido y está devolviendo dinero activamente a los accionistas a través de recompras.

La empresa ha aprovechado el bajo precio de las acciones para adquirir acciones por valor de más de $4.400 millones de dólares. Como resultado, el número total de acciones en circulación se redujo a 1.080 millones, frente a 1.180 millones en 2021.

PayPal se ha vuelto bastante infravalorado. Tiene un múltiplo PE adelantado de 9,66, que es inferior al 18,62 del S&P 500. PayPal también tiene un EV a EBITDA adelantado y un P/S adelantado de 8,18 y 2,04, respectivamente. Todas estas métricas son mucho más bajas que sus cifras históricas.

Previsión del precio de las acciones de PayPal

En el gráfico 1D, vemos que el precio de las acciones de PYPL ha formado una tendencia a la baja en los últimos meses. Las acciones han formado un canal descendente, que se muestra en azul. El reciente repunte se produjo después de que la acción volviera a probar el lado inferior del canal.

Ahora se ha movido ligeramente por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el volumen se ha movido lateralmente. Ha vuelto a la línea media del canal de Regresión.

Por lo tanto, creo que las acciones de PayPal tienen un valor a largo plazo. Sin embargo, a pesar del reciente repunte, los aspectos técnicos sugieren que aún no está fuera de peligro.

En su lugar, recomiendo comprar si cruza la resistencia en $57,35 dólares con la toma de ganancias inicial en el lado superior del canal en $70 dólares. Una ruptura por encima de ese nivel confirmará la tendencia alcista y volverá a probar el punto clave en $76,53 dólares.