DonAlt es bajista con Litecoin: los datos en el gráfico sugieren lo contrario, Everlodge y Binance Coin se preparan para aumentar el precio

Binance Coin (BNB) ha experimentado un aumento de precios tras el aumento de la actividad de la red y el impulso de crecimiento en su ecosistema. Además, Litecoin (LTC) pronto podría caer a tan solo $12 dólares según las últimas proyecciones de DonAlt.

Sin embargo, Everlodge (ELDG) puede aumentar su valor en el momento de su lanzamiento, ya que introduce características innovadoras de blockchain en el mercado inmobiliario.

Se proyecta que Binance Coin (BNB) aumente pronto

Binance Coin (BNB) experimentó recientemente un aumento en el valor y en el interés de los inversores. A principios de este mes, el equipo lanzó BNB Greenfield Mainnet y muchos proyectos se sumaron. Se trata de una red de almacenamiento descentralizada que facilita la propiedad de datos Web3.

Durante la semana pasada, la criptomoneda cotizó con un valor de entre $219,88 y $229,18 dólares. Además, la capitalización del mercado de cifrado de BNB es de $34,609,079,565 dólares, lo que lo convierte en el cuarto más grande de la industria. En cuanto al volumen de operaciones, BNB aumentó un 15,33% en las últimas 24 horas.

Según la predicción del precio del BNB, se prevé que suba a un punto máximo de valor de $307,41 dólares para finales de 2023.

DonAlt es bajista en Litecoin (LTC), pero los datos en el gráfico sugieren lo contrario

Litecoin (LTC) podría potencialmente bajar su valor en un 80%, según una proyección realizada por el criptoanalista DonAlt. Esto se basa en las métricas del gráfico, que históricamente presentaban patrones similares. Por ejemplo, su precio cayó en 2015 y luego también en 2019, después de que Litecoin experimentó una reducción a la mitad.

Sin embargo, el volumen de operaciones de Litecoin aumentó un 27% en las últimas 24 horas. Durante la semana pasada, su valor aumentó desde un punto mínimo de $66,35 dólares a un punto máximo de $70,36 dólares. Según la predicción del precio de Litecoin, puede aumentar hasta $105,02 dólares para finales de 2023.

Everlodge (ELDG) democratizará el mercado inmobiliario a través de NFT fraccionadas

Además de Binance Coin y Litecoin, otra criptomoneda que está atrayendo mucha atención es Everlodge. Este proyecto está conectado con el mercado inmobiliario que vale más de 280 billones de dólares.

La misión de este proyecto es crear un mercado inmobiliario fácil y asequible que enfatice la accesibilidad. Éstas han sido cuestiones clave en el mercado inmobiliario tradicional.

Para mejorar su nivel de seguridad, Everlodge utilizará contratos inteligentes para almacenar detalles de la propiedad en los metadatos de cada NFT.

Además, resolverá el problema de la asequibilidad acuñando propiedades como NFT y luego fraccionándolas. Al hacerlo, cada propiedad puede estar disponible por tan solo $100 dólares. Además, habrá un Club de Recompensas para los participantes del ecosistema. A través de él, cualquier persona puede acceder a estancias gratuitas en hoteles en ubicaciones específicas.

Durante la etapa 6 de su preventa, ELDG cotiza a $0,023 dólares. En el lanzamiento, los analistas proyectan que la criptografía puede experimentar un aumento de precio del 4.000%.

Para obtener más información sobre la preventa de Everlodge (ELDG), puede visitar su sitio web o unirse a su comunidad aquí.