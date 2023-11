Estas cinco empresas del índice DAX están en problemas mientras sus acciones se desploman

Las acciones alemanas no están yendo bien mientras la economía atraviesa desafíos sustanciales. Los datos más recientes mostraron que la confianza empresarial ha caído mientras que los PMI de manufactura y servicios se han mantenido por debajo de 50.

Datos adicionales revelaron que la economía del país se contrajo en el tercer trimestre, conduciéndola a una recesión. Esto la convierte en una de las principales economías con peor desempeño del mundo.

El crucial sector del automóvil también se enfrenta a numerosos obstáculos a medida que las empresas chinas siguen asumiendo el control. Como resultado, el índice DAX ha retrocedido desde el máximo del año pasado de 16.524 euros hasta los 15.100 euros actuales. Estos son algunos de los componentes más decepcionantes del índice DAX.

Bayer

Bayer (ETR: BAYN) es una de las empresas con peores resultados en el índice DAX. Las acciones cayeron a un mínimo de 40,37 euros el miércoles, un 36% por debajo del punto más alto de este año y un 58% desde su nivel más alto en junio de 2017.

Los desafíos de Bayer surgieron de la adquisición de Monsanto por $68 mil millones de dólares, lo que generó importantes pasivos. Desde entonces, sus resultados financieros han sido bastante débiles. El miércoles, la compañía dijo que sus ventas cayeron a 10,8 mil millones de euros, mientras que su EBITDA cayó un 31% a 1,8 mil millones de euros.

Ahora, la empresa está considerando escindir su negocio de salud del consumidor. Esto está en línea con lo que han hecho otras empresas como Johsnon & Johnson y AstraZeneca. Los activistas quieren que esto desaparezca por completo de la ciencia de los cultivos. En un comunicado, el director general dijo:

“No estamos contentos con el desempeño de este año. Casi 50 mil millones de euros en ingresos, pero un flujo de caja nulo simplemente no es aceptable. Nuestra misión no siempre ha estado al frente y al centro de nuestras operaciones. Eso cambiará. Estamos rediseñando Bayer para centrarnos sólo en lo que es esencial para nuestra misión y deshacernos de todo lo demás”.

Siemens Energy

Siemens Energy es otro componente del índice DAX en dificultades. Como escribimos recientemente, la empresa solicitó más de 16 mil millones de euros en garantías al gobierno. Recientemente había advertido que perdería miles de millones de dólares este año.

El negocio de Siemens Energy está pasando apuros a medida que disminuye la demanda de proyectos eólicos. También se ha visto obligada a realizar reparaciones por vender turbinas eólicas defectuosas. Más recientemente, varias empresas como Orsted se han visto obligadas a abandonar sus proyectos eólicos.

Como resultado, el precio de las acciones de Siemens Energy se ha desplomado casi un 50% este año, lo que la convierte en la empresa con peor desempeño en el índice DAX.

https://www.youtube.com/watch?v=qI_5Oj8CxMIu0026amp;pp=ygUOc2llbWVucyBlbmVyZ3k%3D

Sartorius

A Sartorius, una de las mayores empresas farmacéuticas de Alemania, tampoco le va bien. Sus acciones han tenido un rendimiento inferior al de otras compañías farmacéuticas globales. Ha caído un 20% este mes y más del 38% en 2023.

La compañía ha achacado su desempeño a la débil demanda de los clientes en todos sus segmentos. Las ventas totales en los primeros nueve meses del año cayeron un 16,4% hasta los 2.500 millones de euros. Su EBITDA subyacente cayó un 30% hasta los 733 millones de euros mientras que el margen cayó hasta el 28,8%.

Sartorius también atribuyó el resultado a la división Bioprocess Solution, cuyos ingresos cayeron un 17,7% hasta 1.990 millones de euros.

Daimer y Mercedes

Las otras empresas importantes del índice DAX a las que no les está yendo bien se encuentran en la industria automotriz. Los precios de las acciones de Daimler y Mercedes Benz han caído más del 10% en el último mes. Volkswagen y BMW también han tenido un desempeño inferior al del mercado en los últimos meses.

Los fabricantes de automóviles alemanes se enfrentan a importantes obstáculos, ya que las altas tasas de interés provocan menores ventas. Y lo más importante, estas empresas están atravesando desafíos como la competencia de marcas chinas como Nio, XPeng y Li Auto. Como resultado, la Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre los subsidios de China.