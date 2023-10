HelloFresh y las acciones de Siemens Energy se hunden, arrastrando el índice DAX 40

El índice DAX continuó su incesante liquidación el jueves mientras los inversores reaccionaban a varios resultados financieros débiles. El índice cayó a un mínimo de 14.667 euros, el nivel más bajo desde marzo de 2023. Ha caído más de un 11% desde el punto más alto de este año, lo que significa que ha entrado en una corrección.

Resultados de HelloFresh y Siemens Energy

El índice DAX estuvo impulsado el jueves por dos empresas clave. En primer lugar, Siemens Energy, el asediado fabricante de turbinas eólicas, se vio sometido a una intensa presión después de que la compañía dijera que estaba en conversaciones con inversores y el gobierno sobre capital adicional para impulsar su balance.

Siemens Energy ha estado bajo presión a medida que la demanda de energía eólica se ha estancado. Hace unos meses, la empresa advirtió que perdería más de 4.500 millones de euros este año. Además del lento crecimiento del sector eólico, la empresa se enfrenta al desafío de vender turbinas defectuosas, y ahora gasta millones en repararlas.

Las noticias recientes no han sido positivas sobre la energía eólica. Por ejemplo, en la última subasta de parques eólicos del Mar del Norte en el Reino Unido no hubo ninguna oferta. Al mismo tiempo, varios gobernadores estadounidenses advirtieron a Joe Biden que el sector eólico necesitaba más subsidios gubernamentales.

Orsted, el gigante danés ha advertido que abandonará algunas de sus instalaciones en Estados Unidos. El precio de las acciones de Siemens Energy se ha desplomado más de un 72% desde su nivel más alto de este año y un 80% desde su máximo histórico.

Mientras tanto, el precio de las acciones de HelloFresh se desplomó en más de 125 después de que la empresa publicara resultados débiles. En total, la acción se ha desplomado más del 77% desde el nivel más alto registrado y se sitúa cerca del punto más bajo desde 2020.

La empresa de kits de comida afirmó que su beneficio principal ajustado fue de 69,2 millones de euros, mientras que los clientes activos cayeron a 7,1 millones. El informe llegó un día después de que la compañía anunciara un gran programa de recompra de acciones por valor de $158 millones de dólares.

Acciones de HelloFresh frente a Siemens Energy

Previsión del índice DAX

Gráfico DAX de TradingView

El miércoles advertí que el índice DAX 40 corría un gran riesgo de sufrir una ruptura bajista a pesar de los buenos resultados del Deutsche Bank. En el gráfico diario, el índice ha caído por debajo del lado inferior del patrón de cuña ascendente.

También ha caído por debajo de los promedios móviles de 50 y 100 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se acerca al nivel de sobreventa. Por lo tanto, las perspectivas para el índice siguen siendo bajistas, y el siguiente soporte clave a tener en cuenta se sitúa en 14.470 euros, la oscilación más baja del 20 de marzo.