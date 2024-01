El peso argentino se ha desplomado a medida que toma forma la nueva administración de Javier Milei. Los datos compilados por TradingView muestran que el tipo de cambio USD/ARS se disparó a más de 800, mucho más que su mínimo de agosto de 287,78. Ha aumentado más del 358% este año, haciéndolo casi inútil.

El futuro del peso argentino en peligro

El futuro de la moneda argentina está en peligro a medida que la nueva administración de Javier Milei implementa sus políticas. La semana pasada, la moneda se desplomó más del 50% después de que el gobierno revelara una terapia de shock económico para hacer frente a la crisis actual.

El fuerte deterioro de la moneda significa que la vida de todos los argentinos seguirá deteriorándose. En un comunicado, el ministro de Economía advirtió que la situación empeorará antes de mejorar con el tiempo.

Se espera que la inflación se mantenga en un nivel incómodo a medida que el gobierno reduzca los subsidios. Como hemos visto en Nigeria, el fin de los subsidios junto con una moneda en caída conduce a precios más altos. La situación es peor en Argentina, que importa la mayoría de sus artículos.

Mientras tanto, el gobierno está en el proceso de recortar el gasto en todos los sectores. Milei espera eliminar el déficit presupuestario para 2024. La teoría es que el gasto público descontrolado conduce a una mayor inflación. El miércoles, el gobierno dio a conocer políticas para desregular la economía en un intento por hacer que el país sea atractivo para los inversores.

Como parte del proceso de desregulación, el gobierno también implementará políticas de privatización para quitar la mayoría de los parastales de manos del gobierno. Si bien estas políticas son las correctas, la realidad es que no serán populares y podrían dar lugar a protestas.

La otra noticia importante que movió al peso argentino es una nueva subasta de deuda por unos $2,9 billones de pesos ($3.700 millones de dólares). El gobierno pretende utilizar estos fondos para deshacer una carga de atrasos a corto plazo del banco central en manos de acreedores locales.

Perspectivas del peso argentino

Argentina se encuentra en un territorio inexplorado mientras el nuevo presidente libertario busca cambiar radicalmente su trayectoria. Creo que la mayoría de sus acciones son las correctas, especialmente en materia de desregulación y recortes del gasto.

Sin embargo, la implicación es que la vida de la mayoría de las personas empeorará, como hemos visto en Nigeria. En sus nuevas semanas como presidente, el presidente de Nigeria devaluó la naira y eliminó los subsidios que le costaban al gobierno miles de millones de dólares al año.

El desafío para Argentina es que necesita gastar dinero internamente y pagar su montaña de deuda. Es la nación más endeudada con el FMI, con más de $31.000 millones de dólares en deuda pendiente. Esto significa que no se puede descartar otro impago en los próximos años.

La implicación es que el peso argentino probablemente seguirá depreciándose frente al dólar estadounidense y otras monedas. Mi caso base es que el par USD/ARS suba a 1.000 en los próximos meses.