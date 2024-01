La bonanza de las criptomonedas continuó esta semana, lo que llevó a muchos inversores a generar fuertes retornos. La mayoría de los que más ganaron fueron jugadores conocidos, especialmente aquellos en el ecosistema de Solana. La propia Solana se disparó y se convirtió en la quinta criptomoneda más grande del mundo.

Debajo de la superficie, a varias otras criptomonedas les ha ido bien a medida que el repunte de las criptomonedas gana fuerza. Estas son algunas de las principales criptomonedas a tener en cuenta durante el fin de semana, incluidas Cryptex Finance (CTX), DigiByte (DGB) y Oasis Network (ROSE).

Red Oasis | ROSE

Copy link to section

El precio de Oasis Network ha sido una de las criptomonedas con mejor rendimiento este año. ROSE, el token de la red, subió a un máximo de 0,1161 dólares, su punto más alto desde agosto del año pasado. Ha aumentado más del 208% desde su nivel más bajo este año.

Oasis Network ha saltado debido a la bonanza de las criptomonedas y las recientes noticias sobre el ecosistema. La noticia más importante en el ecosistema fue la actualización de Mainnet Eden, que hizo funcional Oasis Core 23.0.x.

Eden introdujo varias funcionalidades importantes en el ecosistema. Por ejemplo, los delegados en el ecosistema pueden votar en propuestas de gobernanza en cadena, tiempos de ejecución paralelos, votación de parámetros y sincronización inmediata.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

El token ROSE se ha movido por encima del nivel de resistencia clave de $0,086 dólares, su punto más alto el 15 de febrero. También saltó ligeramente por encima del punto de resistencia clave de $0,1161 dólares, su oscilación más alta en agosto del año pasado.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

ROSE también saltó por encima de los promedios móviles de 50 y 100 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico se movieron al punto de sobrecompra. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el precio de Oasis Network continúe subiendo ya que los compradores apuntan al punto de resistencia clave en $0,15 dólares.

Finanzas criptográficas | CTX

Copy link to section

Cryptex Finance (CTX) es una criptomoneda de pequeña capitalización que es muy popular entre los comerciantes diarios. Tiene una capitalización de mercado de más de $11 millones de dólares. El token CTX también ha participado en la reciente corrida alcista de las criptomonedas, ya que pasó del mínimo del año hasta la fecha de $0,69 dólares a un máximo de $3,15 dólares.

En su punto máximo, el precio de Cryptex Finance subió más de un 385% desde su punto más bajo de este año. Se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. Los osciladores de la moneda se han movido hacia abajo, con el índice de fuerza relativa desplazándose hasta el punto neutral de 50. Además, el oscilador estocástico se ha movido por debajo del punto neutral.

Sin embargo, la moneda ha formado un patrón de doble techo a $3,12 dólares cuyo escote estaba a $1,54 dólares. Por lo tanto, la perspectiva para la moneda es bajista, ya que los vendedores apuntan al escote en $1,54 dólares.

Previsión de precios de DigiByte

Copy link to section

El precio del token DigiByte (DGB) fue una de las criptomonedas con mejor rendimiento recientemente. Ha aumentado más del 56% desde su punto más bajo este año y ahora se sitúa en el punto más alto desde el 6 de julio. El token ha subido por encima de la EMA de 50 y 25 días, mientras que el índice de fuerza relativa ha apuntado hacia arriba.

El precio de DigiByte ha saltado por encima del importante punto de resistencia de $0,0088 dólares, su oscilación más alta el 13 de noviembre y el 13 de julio. Por lo tanto, la perspectiva para el precio del token DGB es alcista, con el siguiente nivel a observar en $0,108 dólares, que es aproximadamente un 20% por encima del nivel actual. Fue el swing más alto el 19 de abril.

Gráfico DGB de TradingView