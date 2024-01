El franco suizo ha sido una de las monedas con mejor desempeño en 2023, ya que los inversores aceptaron su papel como refugio seguro. El tipo de cambio USD/CHF cayó a un mínimo de 0,8405 el viernes, su nivel más bajo desde 2011. De manera similar, los tipos GBP/CHF y EUR/CHF también continuaron su tendencia a la baja.

El franco suizo como refugio seguro

La desdolarización ha sido uno de los temas más importantes en el mercado financiero este año. Hace unos meses, fue noticia en Sudáfrica, donde se reunieron los miembros del BRICS. Esta opinión continuó esta semana después de que Rusia e Irán llegaran a un acuerdo para comerciar utilizando sus monedas locales en lugar del dólar.

En mi artículo de hace unos meses escribí que alejarse del dólar sería una tarea difícil. Además, había una desconfianza sustancial entre los miembros del BRICS como China e India. Además, el dólar ha sido una parte integral de la economía global durante décadas.

En lugar de formar una nueva moneda BRICS, recomendé el uso del franco suizo como alternativa al dólar. Por un lado, ha sido una moneda estable y Suiza suele ser neutral en muchos temas globales.

El tipo de cambio USD/CHF saltó cuando los inversores aceptaron su papel como refugio seguro ante el aumento de los riesgos globales. Existen riesgos en Medio Oriente, donde los hutíes están aterrorizando a los barcos en la región. Una guerra entre Israel y Hamás continúa.

Además, existen tensiones persistentes entre los países occidentales y China, la segunda economía más grande del mundo. La guerra en Ucrania continúa a toda velocidad. Se espera que continúen más riesgos geopolíticos.

El par USD/CHF también se desplomó cuando los inversores aplaudieron el tono agresivo del Banco Nacional Suizo (SNB). El banco decidió realizar varias subidas de tipos al abandonar su histórico tono moderado.

Más recientemente, la Reserva Federal ha adoptado un tono relativamente moderado mientras los funcionarios apuntan a al menos tres recortes de tipos en 2024. El mercado de apuestas predice hasta seis recortes de tipos durante el año. Esta visión ha llevado el índice del dólar estadounidense a $100 dólares, por debajo del máximo hasta la fecha de más de $107 dólares.

Análisis técnico USD/CHF

Gráfico USD/CHF de TradingView

En cuanto al gráfico semanal, vemos que el tipo de cambio entre USD y CHF ha sufrido una profunda liquidación en los últimos meses. Más recientemente, el par cayó por debajo del soporte clave en 0.8760, su oscilación más baja en enero de 2021. También convirtió el soporte en 0.8552 (mínimo de julio de 2023) en un nivel de resistencia.

El par se mantiene por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 semanas, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se ha movido al nivel de sobreventa. Por lo tanto, es probable que el par continúe cayendo ya que los vendedores apuntan al soporte clave en 0,8325.