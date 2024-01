OKX eliminará de la lista los pares al contado para las monedas de privacidad XMR, ZEC y DASH

El intercambio de cifrado OKX ha anunciado la eliminación de la lista de varias monedas centradas en la privacidad, incluidas Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) y Horizen (ZEN).

Otros tokens que se eliminarán de la lista son Fusion (FSN), un ecosistema de cadenas cruzadas para transacciones financieras; ZKSpace (ZKS), una solución de capa 2 basada en ZK; moneda meme ILCAPO (CAPO) y token de productos DeFi estructurados PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

“Para mantener un entorno comercial al contado sólido, monitoreamos constantemente el desempeño de todos los pares comerciales cotizados y revisamos sus calificaciones para cotizar de forma regular. Según los comentarios de los usuarios y la pauta de exclusión/ocultación de tokens de OKX, eliminaremos de la lista varios pares comerciales que no cumplen con nuestros criterios de inclusión”, escribió el intercambio en un anuncio publicado el 29 de diciembre de 2023.

Específicamente, el intercambio finalizará el soporte comercial al contado para KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT el 4 de enero de 2024. Mientras tanto, XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC y ZEN-USDT serán eliminados de la lista el 5 de enero de 2024.

Se ha recomendado a los usuarios que cancelen cualquier orden relacionada con los pares comerciales descritos antes de la fecha de exclusión de la lista. Si esto no sucede, el intercambio los cancelará automáticamente.

En consecuencia, el intercambio suspendió los depósitos para las criptomonedas mencionadas y detendrá los retiros el 5 de marzo de 2024 a las 8 a. m. UTC.

Eliminaciones de bolsas de valores en medio de un impulso de cumplimiento normativo

La eliminación de las monedas mencionadas anteriormente por parte de OKX no es la primera medida de este tipo. La plataforma ha eliminado varios pares comerciales en los últimos meses, y la medida refleja un impulso más amplio para el cumplimiento en todo el mercado.

Los intercambios de cifrado, incluido Binance, han anunciado la exclusión de la lista de varios pares al contado y de futuros.

Esto se debe a que muchas plataformas de intercambio y comercio de criptomonedas solicitan y adquieren licencias en muchas jurisdicciones. Por ejemplo, Coinbase recibió recientemente una licencia VASP en Francia mientras busca expandir sus servicios y productos en la UE.