Bitcoin y otras altcoins tuvieron un sólido desempeño en 2023, ya que la industria atravesó numerosos vientos en contra y a favor. Los mayores vientos de cola fueron las victorias legales de Ripple Labs y Grayscale contra la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Además, estaba el problema de TradFi, ya que muchas grandes empresas de servicios financieros como Blackrock, Invesco y Franklin Templeton solicitaron un ETF de Bitcoin al contado. Empresas como la Bolsa de Valores de Londres (LSEG) y el ANZ Bank adoptaron la tokenización.

Además, existen crecientes esperanzas de que la Reserva Federal apruebe un ETF de Bitcoin al contado en las próximas semanas. Tal medida será beneficiosa tanto para BTC como para otras altcoins, ya que podríamos ver nuevas solicitudes de ETF para altcoins.

Solana vs Bitcoin vs IOTA vs Zilliqa

Donald Trump y las criptomonedas

Otro probable catalizador que podría impulsar las criptomonedas como Bitcoin, Solana, IOTA y Zilliqa son las próximas elecciones estadounidenses. Si bien todavía es demasiado pronto, hay indicios de que la elección será entre Donald Trump y Joe Biden.

Las encuestas indican que Trump tiene ventaja sobre Joe Biden en la carrera presidencial. Sin embargo, muchas cosas podrían cambiar, especialmente ahora que Trump se encuentra en un limbo legal. Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, también se encuentra en una crisis legal.

Aún así, los analistas creen que las próximas elecciones podrían ser algo bueno para las criptomonedas ahora que Trump lidera contra Biden. La teoría es que una victoria de Trump marcará el comienzo de un nuevo marco regulatorio en Washington.

Además, un presidente republicano nombrará a un jefe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) relativamente amigable. Bajo Biden, Gary Gensler ha adoptado un enfoque muy combativo al tratar con criptomonedas. Ha presentado numerosas demandas contra empresas como Binance y Coinbase. En una nota reciente, los analistas de VanEck dijeron:

“Después de unas elecciones combativas en las que Donald Trump ganó 290 votos electorales y recuperó la presidencia, lo que generó optimismo de que el enfoque regulatorio hostil de la SEC será desmantelado, creemos que el precio de Bitcoin alcanzará un máximo histórico el 9 de noviembre”.

Trump y las NFT

Lo más importante es que Donald Trump es el único candidato presidencial que ha participado activamente en la industria de las criptomonedas. Junto con Melania Trump, lanzó varios tokens no fungibles (NFT) que les han reportado millones de dólares.

En el lado negativo, Trump tiene un historial de atacar a Bitcoin y otras criptomonedas. En el pasado, afirmó que no había necesidad de estas monedas. En cambio, argumentó que el dólar estadounidense era una mejor alternativa. Recientemente, Jay Clayton, el ex presidente de la SEC que nombró, advirtió que la mayoría de las criptomonedas eran valores.

El otro probable catalizador en una presidencia de Trump es que podría intensificar su presión sobre la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés. En su primer mandato, fue conocido por criticar a la Reserva Federal cada vez que se embarcaba en un ciclo de alzas. Las tasas de interés bajas o un tono moderado por parte de la Reserva Federal serán algo bueno para las criptomonedas.

Por lo tanto, las esperanzas de un cambio de régimen en Washington podrían ayudar a impulsar las criptomonedas al alza en 2024. Sin embargo, en el pasado, a las criptomonedas les ha ido bien independientemente del presidente de Estados Unidos. Bitcoin alcanzó su máximo histórico de $67.000 dólares durante la época de Joe Biden. También les fue bien durante los períodos de Obama y Trump.