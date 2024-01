Bitcoin (BTC) ganó más del 7% el 1 de enero, superando la región de valor de $45.000 dólares. Matrixport predice que Bitcoin aumentará a $50 mil dólares este mes, citando una posible aprobación spot de ETF alrededor del 10 de enero.

Mientras tanto, una nueva criptomoneda meme, Memeinator (MMTR), busca superar al mercado de altcoins después de emerger como una de las principales ICO de 2023.

Bitcoin apunta a $50.000 dólares

El último informe de Matrixport muestra que BTC mantuvo una alta tasa de financiación, lo que confirma la perspectiva alcista de los inversores mientras esperan la aprobación de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin. Además, una temporada alternativa podría ser inminente ya que el indicador de dominio de BTC cayó al 50,3%.

Los aumentos de precios actuales indican que hay menos vendedores ya que la acuñación de Tether permanece inactiva. La tasa de financiación se sitúa en el máximo del +66%. Eso muestra que los largos pagaron a los cortos una tasa anual del 66% para mantener sus posiciones.

Fuerte – Matrixport

La contracción del mercado de futuros y del mercado al contado probablemente impulsará a Bitcoin más allá del área de valor de $50,000 dólares para enero de 2024. Algunos esperan que el activo líder alcance este objetivo a fines de enero, la primera semana.

Desarrollos positivos como la aprobación del ETF de BTC, la reducción a la mitad de abril de 2024 y la mejora de la economía global prepararon el escenario para repuntes significativos para Bitcoin. Eso haría que las altcoins explotaran, y MMTR se encuentra entre los activos preparados para movimientos de precios notables.

Memeinator: principal proyecto ICO de 2023

Memeinator es una moneda meme recientemente lanzada, y su éxito de preventa la posiciona entre las alternativas que se dispararán en la próxima corrida alcista. Si bien las criptomonedas con temática canina enfrentan críticas debido a su falta de utilidad y un marketing poco inspirador, MMTR quiere eliminar los memes baratos y de mala calidad, ya que apunta a una capitalización de mercado de mil millones de dólares.

Memeinator surgió como la principal ICO de los proyectos en 2023, uniéndose a 2024 como uno de los activos de criptomonedas más prometedores.

Previsión MMTR

Memeinator se consolida como un proyecto dominante en el mundo de las criptomonedas, y su éxito de preventa lo atestigua. La combinación de inteligencia artificial y blockchain probablemente hará que MMTR explote a niveles récord.

Teniendo en cuenta su impresionante estado de ICO, es probable que Memeinator tenga éxito en el futuro. Un repunte generalizado del mercado y los objetivos finales del proyecto (limpiar el sector de las monedas meme para las generaciones futuras y alcanzar los mil millones de dólares en capitalización de mercado) significan un camino fácil para que el precio de MMTR alcance el dólar.

Puedes encontrar más información sobre Memeinator en su sitio web oficial.