El precio del token Sei comenzó bien el año y su demanda aumentó. Saltó a un máximo histórico de $0,8055 dólares, un 755% por encima de su nivel más bajo en 2023, lo que le otorga una capitalización de mercado de más de $1.700 millones de dólares. Esto la convierte en una de las criptomonedas más grandes del mundo.

Se adelanta el lanzamiento de Sei V2

Sei es una red blockchain líder que se lanzó hace unos meses a través del programa Binance Launchpool. Ahora es la criptomoneda Binance Launchpool más grande por capitalización de mercado. Los otros jugadores del ecosistema son Sui, Beam, Klaytn y Pendle.

El ecosistema de la red Sei sigue creciendo, aunque es sustancialmente más pequeño que el de sus pares. Las dApps clave en su ecosistema son Astroport, Levana Perps, Fuzio y White Whale Dex. Estas dApps DeFi tienen un valor total bloqueado (TVL) combinado de más de $6,39 millones de dólares.

Esto significa que Sei tiene una relación entre DeFi TVL y capitalización de mercado de 266, que es bastante más alta. Por el contrario, la cifra de Ethereum se sitúa en 9,6 mientras que Tron tiene 1,3 y BNB tiene un ratio de 13,77.

El precio de Sei está aumentando antes del próximo lanzamiento de V2, ya que busca convertirse en la primera cadena de bloques EVM paralelizada. Esto significa que cualquier aplicación Ethereum o Ethereum Layer 2 puede implementarse en Sei para aprovechar su velocidad y rendimiento superiores. La red podrá manejar más de 28.000 transacciones por lotes por segundo (TPS) y un tiempo de finalización de 390 ms.

En la primera etapa, SEI se trasladará a la máquina virtual Ethereum (EVM), lo que le permitirá comunicarse con Ethereum. Según el comunicado, la red de prueba se realizará en el primer trimestre y se implementará en la primera mitad del año.

El aumento de Sei ha provocado un aumento de las liquidaciones bajistas. Las liquidaciones en corto aumentaron a más de $804.000 dólares el martes, mientras que las liquidaciones en largo se situaron en $538 millones de dólares. Al mismo tiempo, el interés abierto de futuros ha aumentado a un nivel récord de $211 millones de dólares.

Previsión de precio Sei

Gráfico SEI de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de la criptomoneda Sei ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. Su repunte se produjo como parte del reciente regreso de las criptomonedas. Sei se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días.

El índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico se movieron al nivel de sobrecompra, lo que indica que tiene impulso. Por lo tanto, sospecho que el token retrocederá y volverá a probar el soporte clave en $0,5965 dólares, su oscilación más alta el 16 de agosto.