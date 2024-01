El precio de las acciones de AP Moller Maersk se ha recuperado mientras los inversores observan la actual crisis en el Mar Rojo. Después de tocar fondo en 9.814 DKK en noviembre, la acción se ha recuperado más de un 31% hasta 12.915 DKK. Sigue aproximadamente un 10% por debajo del punto más alto de 2023.

Las tarifas de envío están aumentando

Copy link to section

Maersk y otras acciones navieras se han recuperado en las últimas semanas. En Alemania, las acciones de Hapag-Lloyd han subido más de un 35% desde su nivel más bajo en 2023. De manera similar, en Taiwán, las acciones de Evergreen Marine han subido a su nivel más alto desde junio de 2022.

En Estados Unidos, el precio de las acciones de ZIM Integrated ha subido más del 56% desde el punto más bajo en 2023. Esta tendencia se está produciendo a medida que los comerciantes valoran una nueva normalidad en la industria naviera a medida que aumentan los ataques en el Mar Rojo.

Los datos más recientes muestran que el índice Drewry World Container Index ha subido a $1.661 dólares, su nivel más alto desde septiembre del año pasado. Tocó fondo en $1.340 dólares en 2023. Las tarifas de envío han aumentado a la mayoría de los destinos, incluidos Nueva York, Rotterdam y Los Ángeles.

Las tarifas de envío han aumentado por tres razones principales. Primero, los ataques en el Mar Rojo han obligado a Maersk y otras compañías a detener la ruta del Mar Rojo. Como resultado, han comenzado a utilizar la ruta más larga que pasa por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En segundo lugar, existen preocupaciones sobre el Canal de Panamá, donde el tiempo de espera de los barcos también ha aumentado recientemente debido a los bajos niveles de agua. El tiempo medio de espera en el canal supera los 20 días, lo que obliga a las empresas a utilizar rutas más largas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Finalmente, hay señales de que la industria naviera ha tocado fondo a medida que aumenta la demanda de países clave. Datos chinos recientes revelan que las ventas minoristas y la producción industrial del país aumentaron en noviembre. Los precios del mineral de hierro también han aumentado recientemente.

En sus resultados más recientes, la compañía dijo que estaba intensificando su programa de reducción de costos. Redujo su fuerza laboral de 110.000 a 103.000 y la dirección está trabajando para reducirla a menos de 100.000. Espera ahorrar $600 millones de dólares en 2024.

Para empezar, Maersk es la segunda compañía naviera más grande del mundo después de MSC. Opera tres negocios clave: océano, logística y servicios y terminales. Es la cuarta empresa danesa más grande después de Novo Nordisk, DSV y Vestas Wind Systems.

https://www.youtube.com/watch?v=QIbuuhZbRFou0026amp;pp=ygULbWFlcnNrIGNuYmM%3D

Previsión del precio de las acciones de Maersk

Copy link to section

Gráfico de Maersk de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de Maersk se ha recuperado en los últimos meses. Se ha movido por encima de la línea de tendencia ascendente, que conecta los niveles más bajos desde octubre de 2022.

La acción ha saltado por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. De manera similar, el índice de fuerza relativa (RSI) se ha acercado al nivel de sobrecompra. El MACD se ha movido por encima del punto neutral.

Por lo tanto, las perspectivas para las acciones son alcistas, siendo el siguiente punto a tener en cuenta las 14.265 coronas danesas, su punto más alto el 20 de julio.