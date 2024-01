La semana pasada se hizo historia una vez más, cuando se anunció que la deuda nacional de los Estados Unidos de América había superado los $34 billones de dólares por primera vez en la historia.

El 29 de diciembre de la semana pasada, el sitio oficial FiscalData del Tesoro de EE.UU. publicó una actualización que afirmaba que la deuda nacional del país había superado los $34 billones de dólares por primera vez.

Este es oficialmente el nivel más alto de deuda nacional que jamás haya tenido el país.

Según US Debt Clock, la deuda nacional de Estados Unidos rondaba los $34.003.388.900.000 dólares en el momento de escribir este artículo. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios federales totales de Estados Unidos superan los $4,5 billones de dólares y el monto oficial de gasto federal ronda los $6.334.396.500.000 dólares en el momento de escribir este artículo.

Comprender las cifras de la deuda estadounidense

Aquí están nuevamente estas cifras como serían si Estados Unidos fuera un individuo con una hoja de presupuesto:

Ingresos por impuestos: $4,5 billones de dólares (aproximadamente)

Gasto: $6,3 billones de dólares (aproximadamente)

Déficit presupuestario: más de $1,7 billones de dólares

Deuda total: más de $34 billones de dólares

Esto significa que, incluso si Estados Unidos gastara sus ingresos provenientes de impuestos únicamente en pagar la deuda, necesitaría aumentar su cantidad total de ingresos tributarios casi ocho veces para poder pagar toda su deuda nacional.

También nos da una relación deuda-PIB del país de aproximadamente 136 por ciento.

Opiniones sobre el estado actual de la deuda estadounidense

La Casa Blanca dijo lo siguiente:

La historia es clara: incluso acercarse a una ruptura del techo de deuda de Estados Unidos podría causar perturbaciones significativas en los mercados financieros que dañarían las condiciones económicas que enfrentan los hogares y las empresas”.

No son los únicos que tienen fuertes sentimientos al respecto. En consecuencia, el 10 de noviembre del año pasado, Moody’s rebajó la perspectiva de la calificación de la deuda estadounidense a “negativa”.

La deuda actual y el techo de deuda estadounidense

El año pasado, Estados Unidos fue noticia en todo el mundo cuando las duras negociaciones entre republicanos y demócratas dejaron menos de una semana para lo que se conoce como la “fecha X” (el día en que el país se queda oficialmente sin suficiente dinero para cubrir sus costos) antes de suspender el límite de deuda hasta enero de 2025.

Sin embargo, es crucial señalar que el gobierno no aumentó el monto del techo de deuda de $31,4 billones de dólares. Esto significa que, para el 1 de enero de 2025, la deuda nacional de Estados Unidos debe ser de $31,4 billones de dólares o menos… y actualmente se encuentra en un récord de $34 billones de dólares.

Eso es $1,7 billones de dólares más que cuando se suspendió por primera vez el techo de la deuda el año pasado… cuando todavía falta casi un año para el Día D.

¿Cuál es la importancia de que se alcance el techo de deuda de Estados Unidos?

En pocas palabras: al gobierno estadounidense no se le permite pedir prestado más fondos y, si no se llega a una solución antes del 1 de enero de 2025, se anunciará una “fecha X”. Básicamente, esto sería cuando el gobierno de Estados Unidos ya no pueda cubrir sus cuentas.

Y si esto sucede, existe la posibilidad de que Estados Unidos incumpla su considerable deuda, un evento que nunca antes había sucedido en la historia de su economía y que arrojaría a los mercados de todo el mundo al caos a medida que el dólar probablemente cayera en picada.

Nuevamente, esto es lo que la Casa Blanca dijo al respecto:

Una ruptura real del techo de deuda estadounidense probablemente causaría graves daños a la economía estadounidense. El análisis realizado por la CEA e investigadores externos ilustra que si el gobierno de EE.UU. incumpliera sus obligaciones (ya sea con acreedores, contratistas o ciudadanos), la economía rápidamente retrocedería y la profundidad de las pérdidas dependería de cuánto duró el incumplimiento. Un impago prolongado probablemente provocaría graves daños a la economía, y el crecimiento del empleo pasaría del ritmo actual de sólidas ganancias a pérdidas que ascienden a millones”.