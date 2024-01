Acciones de PDD: crecimiento de Temu y lecciones de Wish.com

El precio de las acciones de PDD Holdings (NASDAQ: PDD) subió en 2023, ayudado por la creciente popularidad de Temu, la empresa de comercio electrónico de rápido crecimiento. Las acciones saltaron a $150 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2021. Subieron más del 80% en 2023, superando a sus principales rivales como Alibaba, JD.com e incluso Amazon.

El riesgo de Temu en Wish.com

Copy link to section

Temu fue la razón principal por la que el precio de las acciones de PDD Holdings subió a medida que la empresa se hizo más popular. Los datos de SimilarWeb muestran que se convirtió en la aplicación de comercio electrónico más descargada en todo el mundo. Tuvo más de 100 millones de descargas en Google Play Store y millones más en iOS.

Este crecimiento se produjo cuando la empresa aumentó sus gastos de marketing y su plataforma se volvió viral debido a sus productos baratos. Los resultados más recientes muestran que la empresa gastó más de $2.900 millones de dólares en ventas y marketing en el tercer trimestre. Gastó miles de millones más en 2023.

El crecimiento explosivo de Temu es algo bueno para PDD, ya que expande su negocio fuera del mercado chino. Sin embargo, también conlleva riesgos sustanciales que la empresa deberá abordar a largo plazo.

En este caso, PDD Holdings y sus inversores necesitan aprender algo de Wish.com, que también experimentó un crecimiento explosivo hace un tiempo. Temu y Wish.com son empresas similares en el sentido de que se centran en vender artículos de bajo precio y enviarlos a todo el mundo.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Las dos empresas pueden hacerlo adquiriendo sus productos en países asiáticos como China. También obtienen sus productos directamente de los fabricantes, eliminando el margen de beneficio que aplican otras empresas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

https://www.youtube.com/watch?v=5misu-y7rMsu0026amp;pp=ygUJVGVtdSBjbmJj

Deseo desafíos de ingresos y ganancias

Copy link to section

Al observar la historia de Wish.com, vemos que es difícil obtener ganancias en esta industria. Según BuscandoAlpha, los ingresos anuales de Wish.com alcanzaron un máximo de más de $2.500 millones de dólares en 2020 a medida que aumentó la demanda de soluciones de comercio electrónico.

Desde entonces, la empresa ha ido cuesta abajo. Sus ingresos en 2021 cayeron a $2.080 millones de dólares, seguidos de $571 millones de dólares en 2022. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses ascendieron a $357 millones de dólares.

Al mismo tiempo, Wish ha seguido acumulando pérdidas. Su pérdida neta saltó de $208 millones de dólares en 2018 a $359 millones de dólares en los últimos cuatro trimestres. También ha visto caer el número de usuarios activos en este período. Sus resultados más recientes mostraron que tuvo 11 millones de usuarios activos mensuales en los últimos 12 meses. Sus usuarios mensuales ascendieron a unos 9 millones en el tercer trimestre.

Por el contrario, la empresa tenía 60 millones y 46 millones de usuarios activos, respectivamente, en el mismo trimestre de 2021. Todo esto explica por qué el precio de las acciones de WISH.com se ha desplomado más del 60% en los últimos 12 meses.

Riesgos para las acciones de PDD

Copy link to section

Por lo tanto, utilizar el ejemplo de Wish.com explica por qué Temu y PDD enfrentan varios riesgos sustanciales en el futuro. El desafío es que necesita gastar más dinero en marketing en un intento por aumentar su participación de mercado. También debe asegurarse de que sus ventas sean rentables.

Afortunadamente para PDD, tiene un balance saludable que puede ayudarlo a respaldar a Temu durante mucho tiempo. Terminó el último trimestre con más de $27 mil millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo. Está casi libre de deudas, ya que la deuda total a largo plazo asciende a sólo $222 millones de dólares.

En el corto plazo, el precio de las acciones de PDD probablemente seguirá subiendo a medida que los inversores apunten al máximo histórico de $212 dólares, que está aproximadamente un 43% por encima del nivel actual.