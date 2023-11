Buenas noticias para el precio de las acciones de PDD a medida que aumentan los usuarios activos de Temu

Las empresas chinas de comercio electrónico están ganando terreno rápidamente a nivel mundial. Shein, el competidor de Boohoo, se está preparando para salir a bolsa en un acuerdo de $80 mil millones de dólares. Temu, por otro lado, se ha convertido en una de las empresas de más rápido crecimiento del mundo. La popularidad de Temu podría beneficiar a PDD Holdings, su empresa matriz.

Los usuarios y el tráfico de Temu están aumentando

Temu es la empresa de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo. Los datos recopilados por Google muestran que el interés en la empresa ha alcanzado hoy un nivel récord. También apunta a un mayor crecimiento en los próximos meses.

Este interés también ha llevado a un mayor crecimiento de usuarios. Los datos recopilados por SEMRush muestran que el sitio web fue visitado 341 millones de veces en septiembre. Esto fue un aumento de 233 millones en julio y 267 millones en agosto.

La mayor parte de este tráfico proviene de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y México. En particular, la duración media de la visita en Temu es de 13,13 minutos, superior a los 12,59 de Amazon.

Estas cifras significan que la empresa está creciendo rápidamente. Lo ha hecho gastando miles de millones de dólares en marketing. Estoy seguro de que la mayoría de la gente ha visto sus anuncios digitales. Muchos usuarios populares de YouTubers y TikTok también lo han promocionado mostrando sus compras de Temu.

Lo más importante es que Temu es conocido por su gran disponibilidad de productos y precios bajos. Los analistas creen que la empresa puede ganar dinero vendiendo productos baratos trabajando directamente con fabricantes que se benefician de su amplio alcance.

Las acciones de PDD podrían beneficiarse

La principal empresa que se beneficiará de la popularidad de Temu es PDD Holdings, anteriormente conocida como Pinduoduo. PDD, la empresa matriz de Temu, es una importante empresa de comercio electrónico en China. Tiene una capitalización de mercado combinada de más de $145 mil millones de dólares.

PDD inició Temu como una forma de replicar su éxito en China en un espacio global. Espera que Temu tenga tanto éxito como Pinduoduo en su mercado local. Esto explica por qué Temu puede gastar miles de millones de dólares en marketing.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de la compañía aumentaron un 66% interanual a más de 52.280 millones de RMB ($7.200 millones de dólares). Su beneficio operativo saltó a más de 12.700 millones de RMB ($1.500 millones de dólares). Como resultado, su beneficio total superó los $1.800 millones de dólares.

Si bien Temu está creciendo a un ritmo rápido, su contribución a PDD Holdings fue mínima. De hecho, su enorme marketing fue bastante negativo para la rentabilidad de la empresa. En un comunicado, Jun Liu, director ejecutivo de la empresa, dijo:

“Temu se encuentra actualmente en una etapa de aprendizaje. Nuestro enfoque clave en este momento es cómo podemos aplicar nuestra experiencia para crear nuestro valor único. ¿No nos centramos en mi posición u otras métricas financieras en la etapa actual?

Sin embargo, en el futuro, Temu será una parte importante de PDD Holdings. También es una buena protección contra la inflación, ya que vende la mayoría de sus productos a precios bastante baratos.

Todo esto explica por qué las acciones de PDD están funcionando bien. Ha aumentado más del 29% este año y más del 468% en los últimos cinco años. Y a pesar de ello, las acciones todavía están bastante infravaloradas. Se cotiza a un múltiplo PE adelantado de 22, que es más bajo que el de otras empresas de rápido crecimiento.