Actualización de XMR, ZEC, ZEN: ¿Binance está a punto de eliminar estas monedas de privacidad de la lista?

Apenas unos días después de que el intercambio de cifrado OKX anunciara la exclusión de la lista de las principales monedas de privacidad Monero (XMR), Zcash (ZEC) y Horizen (ZEN), el principal intercambio Binance agregó estas monedas a una lista de tokens en riesgo de ser eliminados de la lista.

El 4 de enero, Binance lanzó una actualización de su lista de etiquetas de monitoreo agregando XMR, ZEC y ZEN, entre otros tokens. Sin embargo, el intercambio eliminó GMX (GMX) y Sushi (SUSHI) de la lista de Seed Tag.

¿Binance está listo para eliminar de la lista a Monero, Zcash y Horizen?

Binance, al igual que Coinbase, se ha asociado tradicionalmente con un efecto más positivo en los tokens cuando anuncian su cotización. Los precios de la mayoría de los proyectos se han disparado antes de cotizar, con visibilidad y mayor liquidez entre los factores clave.

Ese fue el caso de la reciente lista de Binance de varios tokens, incluidos Bonk, Celestia y ORDI.

Sin embargo, un anuncio de exclusión de la lista a menudo ha coincidido con una caída de los precios en medio de una pérdida de liquidez. Si bien agregar una moneda a la lista de etiquetas de monitoreo no significa su eliminación automática, la medida significa que el intercambio está monitoreando de cerca estos tokens en función de la evaluación de riesgos interna y otros criterios.

“Tenga en cuenta que los tokens con la etiqueta de monitoreo corren el riesgo de no cumplir con nuestros criterios de inclusión y ser eliminados de la plataforma”, señala Binance.

El cumplimiento normativo, que por cierto ha aumentado desde el acuerdo de Binance por $4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses y la disputa en curso con la SEC, es otro factor que probablemente influya en la decisión de eliminar las monedas de privacidad de la lista.

En diciembre de 2023, Binance decidió eliminar de la lista TORN, el token de gobernanza de la plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash. El precio de TORN cayó bruscamente tras la noticia. Si bien los precios de XMR, ZEC y ZEN generalmente están bajos al momento de escribir este artículo, con una caída más amplia del mercado luego de la caída repentina de Bitcoin el 3 de enero.

Los observadores del mercado han señalado que el acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia de EE.UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) podría hacer que el intercambio se “limpie” aún más con la eliminación de tokens.

En el último anuncio, otros tokens disponibles con una etiqueta de monitoreo incluyen Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF) y Vai (VAI).