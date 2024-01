Cramer dice que ‘Bitcoin no se puede matar’: lo que puede significar para Pullix

Bitcoin ha tenido un tremendo 2023 y parece bien posicionado para tener un 2024 sólido, considerando que se espera que la SEC apruebe pronto un ETF Spot de Bitcoin.

La opinión de Jim Cramer sobre Bitcoin

De hecho, el famoso inversor Jim Cramer dijo recientemente en “Squawk on the Street” de CNBC que “no se puede matar a Bitcoin”.

Fue todo elogios por el “notable regreso” que logró la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado en el año recién concluido. Eso es aproximadamente 12 meses después de que dijera: “No tocaría las criptomonedas ni en un millón de años”.

Cramer ha cambiado de opinión con respecto a Bitcoin principalmente porque un ETF al contado ahora parece una cuestión de “cuándo” y no de “si”. Una vez aprobado, un fondo cotizado en bolsa de este tipo probablemente generará un interés institucional masivo en BTC, desbloqueando así su siguiente paso.

Pero, ¿Bitcoin va a recuperarse en una especie de vacío? No es probable. Por qué… porque es un referente. Sus vientos de cola tienden a reflejarse también en otras criptomonedas. Uno de esos nombres que también puede beneficiarse de ese efecto de goteo es Pullix.

Pullix es un intercambio de cifrado híbrido

El equipo detrás de Pullix se ha propuesto resolver el problema de liquidez que se puede encontrar comúnmente en un intercambio DeFi.

Han combinado los aspectos positivos de un intercambio centralizado con los aspectos positivos de un intercambio descentralizado para crear un intercambio de cifrado híbrido llamado Pullix.

Lo que es aún más interesante de Pullix es que no es uno más de los intercambios de cifrado comunes y corrientes. De hecho, tiene su propio token nativo que se llama “PLX”. Por lo tanto, puede pensar en Pullix esencialmente como una inversión que probablemente sea adecuada para desempeñar la fortaleza esperada en el espacio criptográfico en 2024.

PLX tiene actualmente un precio de $0,07 dólares en la preventa en curso. Puede descubrir formas de invertir en él en unos sencillos pasos en su sitio web en este enlace.

Mantener PLX podría significar ingresos pasivos

“PLX” es único porque es la primera criptomoneda de “intercambio para ganar”. Entonces, Pullix en sí es un intercambio híbrido. Y podrás ganar una recompensa por operar con él.

Para hacer las cosas aún más lucrativas para sus usuarios, Pullix incluso comparte una parte de sus ingresos con quienes poseen su token nativo. Hable sobre un nuevo e interesante medio de ingresos pasivos fijos.

Pullix ha recaudado más de $2,7 millones de dólares hasta ahora en su preventa. Lo que significa es que la idea de un intercambio de cifrado híbrido, el modelo de comercio para ganar y todo lo demás que el token PLX tiene para ofrecer está siendo bienvenido por la comunidad de cifrado.

Por lo general, esto tiende a ser una señal reveladora de que un token criptográfico tiene potencial para apreciarse significativamente en términos de precio en el futuro. ¿Está interesado en saber más sobre Pullix y el token PLX? Haga clic aquí para visitar el sitio web del proyecto.

Pullix (PLX) apuesta por la seguridad

A Pullix le está yendo bien en la preventa también porque el intercambio híbrido se centra especialmente en la seguridad. Le ofrece las mismas ventajas de seguridad que un intercambio centralizado, pero la custodia de los activos también permanece con usted.

El token PLX también puede ser una gran inversión porque tiene un precio de $0,07 dólares únicamente al momento de la escritura. Por lo tanto, un inversor potencial no necesariamente tendría que arruinarse para obtener exposición. Tenga en cuenta que el próximo aumento de precio en el token Pullix está programado para dentro de 11 días, según el sitio web.

Y luego, por supuesto, hay muchos otros vientos de cola que se espera que hagan brillar el espacio criptográfico en 2024. Estos incluyen el cambio del banco central de EE.UU. a recortar las tasas de interés y la reducción de la oferta total de Bitcoin a la mitad.

Todo esto también puede beneficiar al token PLX considerando que es una criptomoneda en esencia. Puede profundizar en Pullix y el token PLX haciendo clic aquí.