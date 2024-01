El tipo de cambio USD/CAD continuó su racha ganadora antes de las últimas cifras de empleo de Estados Unidos y Canadá. Saltó durante seis días consecutivos y alcanzó un máximo de 1,3370 mientras el índice del dólar estadounidense (DXY) subía a $102 dólares.

Se avecinan datos sobre el empleo en Canadá y las NFP de EE. UU.

El par USD/CAD ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos días cuando los inversores comenzaron a cuestionar la declaración moderada de la Reserva Federal. Minutas de la Fed publicadas el miércoles revelan que la mayoría de los funcionarios apoyaban los recortes en 2024.

Sin embargo, existe la preocupación de que el banco no comience a funcionar tan pronto como en marzo. Esta opinión se confirmó el miércoles cuando Tom Barkin de la Reserva Federal de la Reserva Federal de Richmond advirtió que también podría producirse una subida de tipos.

Esta opinión se ha visto confirmada por la crisis en Oriente Medio, que ha elevado los costes de envío. El crudo Brent ha subido a $78 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha subido a $73 dólares. Como tal, hay señales de que la inflación se mantendrá rígida por un tiempo.

La próxima noticia clave a tener en cuenta sobre el USD/CAD serán las próximas cifras de empleo en EE.UU. y Canadá. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que la tasa de desempleo aumentó al 3,8% en diciembre.

También esperan que los datos revelen que la economía añadió más de 170.000 puestos de trabajo, frente a los 199.000 de noviembre. Se espera que los salarios crezcan un 3,9%, frente al 4,0% anterior.

Los datos de ADP publicados el jueves mostraron que el sector privado creó 164.000 en diciembre. Un informe separado mostró que el número de puestos vacantes cayó a su nivel más bajo en dos años.

El par USD/CAD reaccionará a las últimas cifras de empleo canadienses. Al igual que en Estados Unidos, los economistas creen que la tasa de desempleo aumentó del 5,8% al 5,9% en diciembre, ya que la economía añadió 13,5 mil puestos de trabajo.

Análisis técnico USD/CAD

Gráfico USD/CAD de TradingView

El gráfico diario muestra que el par USD/CAD se ha recuperado en los últimos días. Aún así, el par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial de 50 días. Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) ha apuntado hacia arriba y se acerca al punto neutral de 50.

Además, las dos líneas del oscilador estocástico han aumentado. Por lo tanto, sospecho que el par seguirá subiendo antes de los dos informes de empleo y luego reanudará la tendencia a la baja. Si esto sucede, es probable que el par vuelva a probar el soporte en 1,3177.