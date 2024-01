Las acciones mundiales tuvieron un sólido desempeño en 2023 a medida que regresaron las esperanzas de los bancos centrales y el crecimiento de las ganancias. Las acciones estadounidenses estuvieron entre las de mejor desempeño, ya que el índice Nasdaq 100, de gran tecnología, subió más del 50%. El índice S&P 500 (SPX) subió más del 25%.

El índice FTSE MIB, que sigue a las mayores empresas italianas, tuvo un desempeño más sólido en los últimos 12 meses. Ha aumentado más del 26% en este período, mientras que el índice S&P 500 ha subido menos del 24%. También se encuentra en su nivel más alto registrado.

FTSE MIB frente al índice S&P 500

Lo más importante es que el aumento del índice FTSE MIB ha sido generalizado en comparación con el S&P 500. En EE.UU., el aumento del índice SPX se debió principalmente a los llamados 7 Magníficos, que incluyen empresas como Nvidia, Tesla, Microsoft y Meta Plataforms. El S&P 493, comúnmente conocido como Mediocre 493, subió menos del 10%.

Rendimiento del índice S&P 7 frente al S&P 493

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

El índice FTSE MIB, por otro lado, tuvo una base más amplia ya que la mayoría de las acciones estaban en verde. De las 40 empresas que forman parte del índice, sólo 9 empresas estaban en números rojos. El precio de las acciones de Leonardo se duplicó con creces a medida que aumentó la demanda de sus soluciones.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Para empezar, Leonardo es uno de los mayores contratistas aeroespaciales y de defensa de Italia y la decimoséptima empresa más grande del país. Al igual que otras empresas del sector como BAE Systems, se ha beneficiado de los crecientes riesgos geopolíticos.

Los otros valores con mejor desempeño en el índice FTSE MIB fueron Unicredit, Bper Banca, BCA MPS, A2A, Banco Bpm, Ferrari y Stellantis. Todas estas empresas aumentaron más del 40% en los últimos 12 meses. Como escribí hace un tiempo, Unicredit se ha convertido en el banco europeo con mejores resultados.

Por otro lado, los principales rezagados en el índice FTSE MIB fueron Diasorin, FinecoBank, Nexi, Italgas e Interpump. Diasorin es una de las mayores empresas biotecnológicas italianas a la que le fue bien durante la pandemia de Covid-19.

Las acciones italianas han subido bruscamente, ayudadas por la relativa estabilidad durante el gobierno de Giorgia Meloni. Si bien las acciones se desplomaron en agosto después de que el gobierno introdujo un impuesto bancario, se han recuperado después de que introdujo una alternativa. El gobierno ahora está considerando un nuevo proyecto de ley conocido como DDL Capitali, que se espera que impulse el mercado local.

El índice también ha obtenido buenos resultados, ya que los inversores siguen esperando que el Banco Central Europeo (BCE) comience pronto a recortar los tipos de interés. Lo más importante es que el índice es bastante más barato que el índice S&P 500. Tiene un múltiplo PE de menos de 9 en comparación con los 25 del S&P 500.