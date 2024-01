Aprobados los ETF spot de Bitcoin, ahora ¿qué esperar hoy?

Después de una década de anticipación y obstáculos regulatorios, Estados Unidos finalmente ha dado el visto bueno para detectar fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin. Esta innovadora decisión fue anunciada el miércoles por la tarde por la Comisión de Bolsa y Valores.

Estos productos financieros tan esperados harán su debut en los principales mercados estadounidenses, incluidos NYSE, Cboe Global Markets y Nasdaq, respaldados por importantes firmas comerciales preparadas para mejorar la liquidez.

Las primeras horas de negociación preparan el escenario

La negociación de estos ETF innovadores podría comenzar a las 4 am ET (10:00 UTC), mucho antes de las tradicionales ceremonias de apertura de las bolsas de valores estadounidenses. Esta medida marca un paso importante hacia la integración de las criptomonedas en los principales mercados financieros.

Revolucionando la inversión minorista e institucional

Estos ETF están destinados a transformar el panorama tanto para los clientes minoristas como para las instituciones financieras tradicionales. Los clientes ahora pueden acceder a los movimientos de precios de Bitcoin (BTC) a través de cuentas y aplicaciones de corretaje convencionales. Mientras tanto, las instituciones pueden invertir en Bitcoin sin tener que navegar por las complejidades de los intercambios de cifrado.

Sheila Warren, directora ejecutiva del Crypto Council for Innovation, dice:

La introducción de un ETF de Bitcoin al contado no se trata solo de la dinámica del mercado, sino que es un catalizador para la evolución regulatoria. Se necesita un marco que se adapte a la naturaleza única de las criptomonedas, lo que podría conducir a políticas regulatorias más apropiadas e informadas en el espacio criptográfico.

Un ETF spot de Bitcoin es un precursor de una gran cantidad de productos y servicios financieros innovadores que se extienden entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas, ampliando el horizonte de lo que es posible dentro del ecosistema criptográfico.

Fondos de liquidez preparados

Con 11 ETF spot de Bitcoin a punto de lanzarse (y miles de millones en activos ya alineados para su debut), los proveedores de liquidez y los creadores de mercado se han estado preparando diligentemente. Se espera que los programas de liquidez de la Bolsa de Nueva York y las coberturas naturales para los creadores de mercado garanticen un mercado dinámico y líquido.

Asociación entre BlackRock y Coinbase

BlackRock, a través de su asociación con Coinbase, está preparado para tener un impacto significativo en este nuevo mercado. Aunque no se han revelado cifras específicas sobre los activos bajo gestión para su ETF de Bitcoin, se ha realizado una notable inversión inicial de $100.000 dólares, lo que pone de relieve el compromiso a largo plazo con esta empresa.