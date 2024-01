La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) finalmente aprobó once ETF de Bitcoin al contado después de meses de consultas. Esta decisión estuvo en línea con lo que esperaban la mayoría de los analistas ya que los patrocinadores habían hecho todas las recomendaciones que quería la agencia. Por ejemplo, todos estos fondos tenían una cláusula de vigilancia destinada a evitar la manipulación.

La SEC aprobó un ETF spot de Bitcoin

Dado que se espera que los ETF de Bitcoin al contado comiencen a cotizar el jueves, la pregunta es sobre los próximos ETF de criptomonedas que aprobará la SEC. Blackrock, el administrador de activos más grande del mundo, ya solicitó un ETF al contado de Ethereum. Grayscale también podría solicitar la transición de su Ethereum Trust (ETHE) a un ETF al contado. La empresa ganó una importante demanda contra la SEC por estas conversiones en 2023.

Ethereum tiene sentido como ETF ahora que la SEC ha dado prioridad al permitir un ETF de BTC al contado. Sin embargo, existe una gran diferencia entre Bitcoin y Ethereum. La SEC ha argumentado durante mucho tiempo que Bitcoin no era un valor. Ethereum, tras la fusión en 2022, pasó de ser una criptografía de prueba de trabajo (PoW) a una de prueba de participación (PoS)

Por lo tanto, Gary Gensler de la SEC ha advertido durante mucho tiempo que ve a Ethereum como un valor debido al elemento de participación. Él cree que los interesados en Ethereum deberían estar protegidos por la agencia. Por ejemplo, ¿quién determina la recompensa de la apuesta?

Otros posibles candidatos a ETF criptográficos

Además de Ethereum, otras criptomonedas que podrían presentar solicitudes de ETF son Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Tron (TRX) y Solana (SOL). Estas son las otras criptomonedas más grandes del mundo con una capitalización de mercado combinada de más de $120 mil millones de dólares.

Cada una de estas monedas enfrenta enormes desafíos para obtener la aprobación del ETF. En el caso de Tron, la SEC está luchando con Justin Sun y sus empresas. En una demanda, la SEC alegó que Sun y sus empresas manipularon los tokens TRX y BitTorrent mediante un “comercio de lavado excesivo”. Por lo tanto, debido a esta reputación, dudo que alguna empresa quiera aplicar un ETF al contado.

Avalanche, Solana y Cardano también enfrentan el desafío que Ethereum enfrenta por delante. Todos tienen características de participación, que la SEC cree que deberían regularse. En el caso de Solana, la SEC todavía recuerda su estrecha asociación con FTX y Sam Bankman-Fried.

El XRP de Ripple tiene un camino más claro hacia la aceptación ya que un juez ya dictaminó que no es un valor. Este fue un duro golpe para la SEC, que lanzó una importante demanda en 2020. Ripple también es un actor importante en la industria de la criptografía con una capitalización de mercado de más de $32 mil millones de dólares.

Aún así, las próximas solicitudes de ETF dependerán del éxito de los once ETF de Bitcoin permitidos por la SEC. Si las entradas son fuertes, significa que estas empresas intentarán realizar estas presentaciones.