Citigroup Inc informó el 12 de enero una pérdida neta de $1.800 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2023, con unos ingresos netos en 2023 de $9.200 millones de dólares interanual.

En comparación, los ingresos netos del banco fueron de $3.500 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. Esto estuvo por debajo de las expectativas del mercado de que el gigante bancario reportaría unos ingresos de $18.880 millones de dólares, trimestre a trimestre.

Año tras año, este ingreso neto representó una pérdida de $5.6 mil millones de dólares de su ingreso neto interanual de $14.8 dólares para el año fiscal 2022.

Su dividendo común fue de un total de $1,16 dólares por acción diluida, pagado en dividendos comunes y recompras de acciones, permaneciendo estable en comparación con los $1.500 millones de dólares del tercer trimestre, o $1,63 dólares por acción diluida, dijo la compañía en un comunicado.

Los ingresos fueron de $18.000 millones de dólares, frente a los $20.100 millones de dólares del tercer trimestre de 2023. Interanualmente, en general, los ingresos disminuyeron un tres por ciento en comparación con los $75.300 millones de dólares de 2022.

Las pérdidas crediticias netas fueron de $71 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, un aumento significativo con respecto a los $28 millones de dólares del tercer trimestre. Los gastos operativos totales, por el contrario, disminuyeron de $1,22 millones de dólares en el tercer trimestre a $1,15 millones de dólares en el cuarto trimestre.

El costo total del crédito de Citigroup fue de $185 millones de dólares en el cuarto trimestre, en comparación con sólo $62 millones de dólares en el tercer trimestre.

Las acciones de la empresa se cotizaban a $51,84 dólares en la apertura del mercado el viernes. El sentimiento del mercado era en general optimista antes de los resultados, sin embargo, en general el precio de sus acciones bajó aproximadamente un 1,7 por ciento en las horas de la mañana previas a la publicación.