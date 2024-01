2024 resulta ser un año emocionante para los precios de las criptomonedas. El mercado no solo ha presentado el primer ETF de Bitcoin al contado, sino que también se está desarrollando una nueva era CEX-DEX. Pullix, una próxima plataforma criptográfica, combina las dos para ofrecer una experiencia de usuario perfecta. Durante la sexta etapa de la preventa, los inversores han acumulado más de $3,5 millones de dólares del token nativo $PLX. En consecuencia, los analistas predicen una ganancia de hasta 100 veces para el token en 2024.

Pullix: un intercambio de criptomonedas híbrido CEX y DEX

Dos intercambios comunes en los mercados de criptomonedas son los intercambios centralizados y descentralizados. Cada uno tiene sus propios beneficios y desventajas.

Hablando de intercambios centralizados, las cuestiones de seguridad han sido un desafío clave. Los intercambios adolecen del inconveniente de que los usuarios no tienen control sobre sus claves privadas. Esto ha sido una preocupación, ya que los usuarios deben confiar en los protocolos de seguridad del intercambio para proteger sus fondos.

No obstante, a los inversores les encantan los intercambios centralizados por su amplia liquidez y sus múltiples activos negociados. La misma ventaja de alta liquidez no está disponible para los usuarios de intercambios descentralizados. Sin embargo, los usuarios de intercambios descentralizados tienen control total sobre sus fondos a través de claves privadas.

El espinoso tema DEX/CEX inspira a Pullix, que resuelve los desafíos de ambos mundos. Por un lado, Pullix tiene una alta liquidez, ya que la plataforma enumera múltiples activos, a diferencia de los DEX. Los inversores comercian con criptomonedas junto con activos tradicionales como ETF, materias primas, divisas y acciones. Pullix también obtiene liquidez trabajando con proveedores de liquidez institucionales como los bancos de primer nivel.

Por otro lado, Pullix resuelve un problemático problema de seguridad de CEX al brindar a los usuarios control sobre sus fondos. Los usuarios poseen claves privadas que pueden utilizar para acceder a sus activos. Más innovadora que CEX, la plataforma está estructurada para que los usuarios no necesiten someterse a KYC para comerciar. Es necesario registrarse con un correo electrónico y comenzar, lo que hace que la facilidad de entrada sea baja en comparación con los CEX.

¿Es Pullix una inversión atractiva?

Es posible que la era de los CEX y DEX esté sacudiéndose después de un desempeño insatisfactorio a lo largo de los años. Ahora que los inversores señalan sus dificultades, una plataforma que resuelva los problemas seguramente ganará terreno. Como muestra el éxito de la preventa, Pullix podría convertirse en un proyecto sensacional, contribuyendo al aumento del precio de su token.

También es bastante interesante que Pullix esté diseñado para ser una plataforma de alto rendimiento. Los poseedores de tokens reciben una parte de los ingresos diarios generados en la plataforma a través de una función de intercambio para ganar.

Las criptomonedas enumeradas también están disponibles para apostar y obtener ingresos pasivos. Otras formas de aprender en la plataforma incluyen la agricultura de rendimiento y la provisión de liquidez.

Además, Pullix pretende ser una plataforma de bajo coste. Los usuarios no pagan comisiones y disfrutan de diferenciales ajustados para maximizar sus ingresos criptográficos. Las operaciones se pueden realizar con un margen, con un apalancamiento de hasta 1000:1.

Invertir en Pullix para obtener una ganancia de 100 veces

Básicamente, Pullix está respaldado por una plataforma sólida que promete curar los males de sus predecesores. Con el colapso de intercambios como FTX y la baja popularidad de los DEX, Pullix podría apretar el gatillo. Los tokens de intercambio se han multiplicado por más de 100 después del lanzamiento, lo que convierte a Pullix en un candidato para una ganancia similar. El valor especulativo del token sigue siendo alto y la predicción de 100x se puede alcanzar en 2024.

En el futuro, Pullix podría alcanzar márgenes más altos. La oportunidad de obtener ganancias, los beneficios y el papel criptográfico único podrían impulsar la demanda del token. Esto podría hacer que el token crezca exponencialmente hasta convertirse en uno de los más comercializados y valiosos. Los inversores pueden comprar el token en el sitio web del proyecto, y el precio en la preventa aumenta en cada etapa.