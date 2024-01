Los ETF de iShares Bitcoin Trust (IBIT), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) y Valkyrie Bitcoin Fund Trust (BRRR) se desplomaron con fuerza el viernes cuando Bitcoin sufrió un duro revés, como se esperaba. Se espera que estos fondos, que rastrean los precios de Bitcoin, sigan bajo presión cuando el mercado abra el martes, ya que BTC ha retrocedido a $42.000 dólares.

Por qué los ETF de BTC y Bitcoin retrocedieron

Copy link to section

Bitcoin y sus ETF se han desplomado con fuerza en los últimos días, incluso después de que la SEC permitió que se negociaran los ETP al contado. Esta medida, que tomó a regañadientes, se considera el mayor acontecimiento en la industria de las criptomonedas.

El retroceso estuvo en línea con las expectativas debido a una situación conocida como comprar el rumor, vender la noticia. En la mayoría de los casos, los activos tienden a recuperarse antes de un evento importante y luego retroceden cuando ocurre. Además, la mayoría de la gente ya esperaba que la SEC aprobara el ETF.

Hemos visto esta historia antes. Bitcoin y otras criptomonedas aumentaron después del lanzamiento del ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) en 2021 y luego retrocedieron. También saltaron después de que CME y Cboe Markets lanzaran sus futuros de Bitcoin hace unos años.

Por lo tanto, se espera que Bitcoin y estos ETF sigan bajo presión en los próximos meses a medida que la reciente bonanza se desvanezca. Luego entrará en una nueva normalidad y se espera que las entradas sigan siendo moderadas.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

También existe una gran preocupación por la seguridad de Coinbase, que fue seleccionada por la mayoría de los proveedores de ETF como custodio. Coinbase es conocido por tener un buen historial de seguridad a lo largo de los años.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sin embargo, esto no significa que la empresa no pueda ser pirateada por actores sofisticados como Lazarus de Corea del Norte.

La otra preocupación es que la Reserva Federal pueda mantener una postura restrictiva durante un período más largo de lo esperado. La semana pasada, los datos publicados la semana pasada revelaron que la inflación estadounidense saltó al 3,4% en diciembre, mientras que el IPC básico cayó al 3,8%.

Además, el mercado laboral estadounidense ha estado bastante fuerte recientemente, ya que la tasa de desempleo cayó al 3,7%. El crecimiento salarial aumentó un 4% en diciembre. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la Reserva Federal espere hasta junio para subir los tipos.

https://www.youtube.com/watch?v=sAnHLoK8CdUu0026amp;pp=ygUQYml0Y29pbiBzcG90IGV0Zg%3D%3D

El caso para comprar la caída

Copy link to section

Bitcoin frente al S&P 500 frente al Nasdaq 100

La aprobación de los ETF de Bitcoin al contado fue un gran acontecimiento para las criptomonedas. Sin embargo, a largo plazo, será un pequeño acontecimiento en el viaje de Bitcoin. Pocos recuerdan cuán grandes fueron otros eventos como el colapso de Mt.Gox, FTX y el hard fork de Bitcoin Cash.

Creo que comprar en la caída ahora tiene sentido por varias razones. En primer lugar, se espera que Bitcoin se reduzca a la mitad en abril de este año. Esta reducción a la mitad conducirá a recompensas de Bitcoin significativamente reducidas. También conducirá a una mayor dificultad minera, lo que tendrá un impacto en los suministros. Bitcoin tiende a obtener buenos resultados antes de reducirse a la mitad.

En segundo lugar, Bitcoin ha demostrado que puede prosperar en períodos difíciles. Ha prosperado después del colapso de FTX, Voyager Digital y Three Arrows Capital. Lo más importante es que se ha movido en sincronía con las acciones a medida que la Reserva Federal subió las tasas de interés. Esta es una señal de que Bitcoin ha pasado por una dura prueba de estrés y ha prevalecido.

En tercer lugar, Bitcoin ha tenido un desempeño superior a lo largo de los años. Ha aumentado de menos de $10 dólares en 2009 a más de $40.000 dólares en la actualidad. Es probable que esta transición haga que más inversores asignen una pequeña parte de sus fondos a ETF de Bitcoin.