¿Debería invertir en Memeinator después de la opinión del FMI sobre la IA?

La inteligencia artificial podría afectar alrededor del 60% del empleo en los países de altos ingresos, según el Fondo Monetario Internacional.

La IA podría ayudar a aumentar la productividad laboral

Copy link to section

La buena noticia es que aproximadamente la mitad de estos probablemente verán un aumento en la productividad debido a la integración de la IA. Según Kristalina Georgieva, directora del FMI:

Estamos al borde de una revolución tecnológica que podría impulsar la productividad, impulsar el crecimiento global y aumentar los ingresos en todo el mundo.

Su perspectiva es similar a la de los analistas de Goldman Sachs, quienes recientemente dijeron a sus clientes en una nota de investigación que la inteligencia artificial podría ayudar a mejorar significativamente la productividad laboral y aumentar el producto interno bruto hasta en un 7,0%.

Lo que esencialmente sugieren los pronósticos antes mencionados es que se espera que el enfoque en Gen AI continúe en los próximos años y que el beneficio relacionado probablemente llegue a muchos nombres, incluidos los proyectos lanzados recientemente como Memeinator.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Profundicemos en qué es Memeinator y lo que se ha propuesto lograr.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Memeinator te ayuda a aprovechar el rápido crecimiento de la IA

Copy link to section

Memeinator es principalmente una plataforma basada en blockchain, pero también hace un uso activo de la inteligencia artificial.

Los fundadores del proyecto se dan cuenta de que los fraudes y las estafas obstaculizan la entrada de capital a las monedas meme. Entonces, han creado una plataforma que emplea inteligencia artificial para buscar tokens más débiles en Internet y borrarlos de la existencia.

Con todo, Memeinator declara su objetivo final en un Libro Blanco en su sitio web como el dominio total del espacio de las monedas meme. La iniciativa está impulsada por una moneda nativa propia llamada “MMTR”, que se puede considerar esencialmente como un medio para ganar exposición al rápido crecimiento de la inteligencia artificial.

Tenga en cuenta que MMTR se encuentra actualmente en preventa. Para obtener más información sobre Memeinator o su moneda meme nativa, visite el sitio web en este enlace.

Memeinator (MMTR) ya recaudó millones en preventa

Copy link to section

El compromiso de Memeinator de eliminar las monedas meme débiles está atrayendo interés en MMTR. Esto se evidencia en el hecho de que el token nativo ha recaudado cerca de $3,6 millones de dólares en cuestión de meses.

Actualmente cuesta $0,0186 dólares y se espera que alcance los $0,0197 dólares en la siguiente etapa de su preventa, según el sitio web.

Después de la preventa, MMTR cotizará en intercambios de cifrado de manera muy similar a sus pares en el pasado, lo que puede resultar en una apreciación de los precios a medida que a los inversores potenciales les resulte más fácil acceder a Memeinator.

Vale la pena mencionar aquí que Statista pronostica que la inteligencia artificial será un mercado de $2 billones de dólares para finales de esta década. En el momento de escribir este artículo, la IA vale sólo unos $200 mil millones de dólares.

Con suerte, puede participar y beneficiarse de ese crecimiento diez veces mayor durante los próximos seis o siete años con una posición en Memeinator. Los detalles del proyecto y la moneda MMTR están disponibles aquí.

MMTR se beneficiará a medida que el mercado de monedas meme siga creciendo

Copy link to section

A pesar de las estafas y fraudes antes mencionados, el mercado de las monedas meme surgió de las cenizas para alcanzar una valoración de unos $20.000 millones de dólares en el transcurso de dos o tres años.

A medida que Memeinator cumpla su promesa de limpiar este espacio de monedas más débiles y dominarlo, es concebible que el mercado de tokens meme también crezca mucho más rápido en los próximos años, y usted podría aprovechar ese crecimiento esperado si invirtiera en el MMTR hoy.

Por último, recuerde que el MMTR es esencialmente una moneda criptográfica. Por lo tanto, los vientos de cola más amplios del mercado de las criptomonedas también pueden ayudar a impulsar su precio. En la cima de esa lista de vientos de cola se encuentra el ETF Spot de Bitcoin que la Comisión de Bolsa y Valores finalmente aprobó la semana pasada.

La reducción a la mitad de Bitcoin y el esperado regreso del banco central de EE.UU. a reducir las tasas este año se encuentran entre otros vientos de cola criptográficos que pueden ser de gran ayuda para Memeinator. Haga clic aquí para aprender cómo comprar MMTR en unos sencillos pasos.