El índice DAX alemán ha entrado en modo de consolidación a medida que aumentaron los riesgos globales y varios funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) advirtieron sobre las tasas de interés. El índice, que sigue a las mayores empresas alemanas, cotizaba a 16.570 euros, unos puntos por debajo de su máximo histórico de 16.995 euros.

Los riesgos globales y el BCE

El DAX 40 y otros índices europeos como el Stoxx 50 y el FTSE MIB retrocedieron mientras los inversores evaluaban las recientes declaraciones de los funcionarios del BCE. En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, los gobernadores de los bancos centrales finlandeses y franceses advirtieron contra las apuestas de recortes de tipos.

Ambos argumentaron que aún era demasiado pronto para empezar a hablar de recortes de los tipos de interés, ya que la inflación seguía siendo persistentemente alta. Los datos más recientes de Eurostat mostraron que el índice general de precios al consumo (IPC) aumentó del 2,4% en noviembre al 2,9% en diciembre. El BCE tiene un objetivo de inflación del 2,0%.

Existe la posibilidad de que la inflación se mantenga obstinadamente alta en los próximos meses a medida que se intensifica la crisis en Medio Oriente. Irán apuntó a un lugar cercano a una base estadounidense en Irak, mientras que los hutíes continuaron atacando barcos en el Mar Rojo.

La implicación de esto es que habrá desafíos logísticos, que probablemente afectarán a empresas del índice DAX como Adidas, Continental, Volkswagen y BMW. También está generando mayores costos de envío.

Los economistas también están cambiando de opinión sobre cuándo comenzará la Reserva Federal a recortar las tasas de interés. En una declaración del martes, Christopher Waller dijo que no había prisa por empezar a recortar las tasas ya que la economía iba bien mientras persistían los shocks inflacionarios.

Por lo tanto, la mayoría de los economistas creen que el recorte inicial de tipos probablemente se producirá en junio en lugar de marzo como esperaban los analistas. Las acciones de la Reserva Federal y el BCE tienen un impacto en las acciones alemanas porque la mayoría de ellas son empresas globales con presencia en Estados Unidos.

El índice DAX también estará en el centro de atención después de que China publicara cifras económicas débiles. La economía se expandió un 5,2% interanual en el cuarto trimestre, incumpliendo las estimaciones de los analistas. Esta cifra está en línea con lo que dijo el primer ministro de China el martes en Davos. Esto también explica por qué los índices Hang Seng y Nifty 50 retrocedieron.

Zalando es la compañía del índice DAX con peor desempeño este año, ya que se desplomó casi un 20%. Le siguen empresas como Infineon, BASF, Sartorium y Covestro. Todas estas empresas han retrocedido casi un 10%. Por otro lado, los mejores en el índice son Rheinmetall, Qiagen, Airbus y MTU Aero, que tienen cuota de mercado en la industria de defensa.

Previsión del índice DAX

Gráfico DAX de TradingView

El gráfico diario muestra que el índice DAX 40 se encuentra en una fase de consolidación después de alcanzar su máximo histórico. Saltó a un récord de 17.000 euros. Ha vuelto a probar el soporte clave en 16.527 euros, el punto más alto el 31 de julio del año pasado.

El índice se ha mantenido por encima de los promedios móviles de 50 y 100 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) ha formado un patrón de divergencia bajista. Por lo tanto, es probable que el índice DAX alemán se mantenga nervioso esta semana y luego reanude la tendencia alcista. Es probable que supere los 17.000 euros en las próximas semanas.