Hedera (HBAR), la red blockchain de prueba de participación que impulsa la innovación Web3, recibirá un gran impulso a través de una nueva iniciativa destinada a atraer más desarrolladores a la red.

El miércoles, la organización sin fines de lucro The Hashgraph Association y Swirlds Labs, una plataforma centrada en acelerar el desarrollo y la adopción de Hedera, anunciaron un curso educativo destinado a permitir que individuos y empresas aprendan sobre la cadena de bloques pública y cómo desarrollarla.

El “Curso Building on Hedera” es gratuito y busca brindar a los ingenieros, desarrolladores y empresas de blockchain una base para la innovación Web3 en Hedera, dijo Swirlds Labs en una publicación de blog publicada el 17 de enero.

Caminos educativos y oportunidades para construir sobre Hedera

En un comentario, Kamal Youssefi de la Hashgraph Association dijo que el “Curso Building on Hedera” ofrecerá certificados NFT a los usuarios que completen el programa. De esta manera, las empresas pueden mostrar las habilidades y cualificaciones de un miembro del equipo. Youssefi añadió:

“La estructura educativa recientemente establecida tiene como objetivo crear un proceso eficiente y accesible mediante el cual tanto los desarrolladores nuevos como los existentes puedan mejorar sus habilidades en el uso de tecnología específica de Web3”.

La Hashgraph Association y Swirlds Labs planean agregar más cursos y certificaciones al programa, con el objetivo de proporcionar una comprensión y una base de conocimientos integrales para los ingenieros y desarrolladores que aprenden sobre Hedera. Esto garantizará que quienes participen en el programa reciban todas las habilidades y la capacitación que necesitan.

El Dr. Leemon Baird, cofundador y codirector ejecutivo de Swirlds Labs, dijo:

“Una comunidad fuerte tiene una gran necesidad de educación. Este nuevo curso Building on Hedera brinda rutas educativas y oportunidades que necesitan quienes ya están en la comunidad hoy en día, y también alienta a otros a explorar lo que Hedera tiene para ofrecer”.

El anuncio del curso se produce un día después de que Hedera anunciara que Hitachi America, Ltd. se había unido al Consejo de Hedera. Hitachi aportará su experiencia en soluciones industriales a Hedera, ayudando a crear pruebas de conceptos para la cadena de suministro de extremo a extremo y soluciones de sostenibilidad para la cadena de bloques HBAR durante el próximo año.