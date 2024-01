El año pasado por estas fechas, el director general de Google y Alphabet, Sundar Pichai, escribió al personal en el blog de la empresa, diciéndoles que unos 12.000 ‘Googlers’ perderían sus empleos.

Una decisión difícil

En el post, titulado “Una decisión difícil para prepararnos para el futuro”, Pichai dijo que:

En los últimos dos años hemos visto períodos de crecimiento dramático. Para igualar e impulsar ese crecimiento, contratamos para una realidad económica diferente a la que enfrentamos hoy. Confío en la gran oportunidad que tenemos ante nosotros gracias a la solidez de nuestra misión, el valor de nuestros productos y servicios y nuestras primeras inversiones en IA. Para capturarlo por completo, necesitaremos tomar decisiones difíciles”.

Más recortes de personal por venir

Ahora, parece que el titán tecnológico ha vuelto a hacerlo. El 18 de enero, TechCrunch informó que Google había enviado un memorándum al personal advirtiendo que pronto se producirían más recortes de empleo.

En lo que va de año, aparte de esto, Google/Alphabet ya ha despedido a más de 1.000 trabajadores.

Google habla con Invezz

En respuesta a Invezz en nuestras solicitudes de comentarios, un portavoz de Google dijo lo siguiente:

Estamos invirtiendo responsablemente en las mayores prioridades de nuestra empresa y en las importantes oportunidades que se avecinan. Para posicionarnos mejor para estas oportunidades, durante la segunda mitad de 2023, varios de nuestros equipos realizaron cambios para ser más eficientes y trabajar mejor, y para alinear sus recursos con sus principales prioridades de productos. Algunos equipos continúan realizando este tipo de cambios organizacionales, que incluyen algunas eliminaciones de roles a nivel global”.