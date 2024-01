Los tipos de cambio USD/CHF y EUR/CHF continuaron subiendo esta semana después de las declaraciones agresivas de los funcionarios de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (BCE). El franco suizo retrocedió hasta 0,9450 frente al euro y 0,8700 frente al dólar estadounidense.

Funcionarios del BCE y de la Reserva Federal más agresivos

El Foro Económico Mundial (FEM) fue el mayor evento macroeconómico de esta semana, ya que reunió a responsables políticos de todo el mundo. Entre estas personas se encontraban funcionarios del BCE, la Reserva Federal y el Banco Nacional Suizo (SNB).

La mayoría de estos funcionarios expresaron su preocupación de que el mercado esperaba recortes de tasas lo suficientemente pronto. Los funcionarios del BCE, incluida Christine Lagarde, señalaron que el banco probablemente comenzará a recortar las tasas de interés en la segunda mitad del año. Algunos analistas esperaban que estos recortes comenzaran en marzo.

Algunos funcionarios de la Reserva Federal, como Christopher Waller y Raphael Bostic, advirtieron que la inflación aún era obstinadamente alta y que la Fed probablemente mantendrá las tasas más altas por más tiempo para contrarrestarla.

Mientras tanto, en una entrevista, Thomas Jordan del SNB dijo que la inflación en el país estaba retrocediendo, ayudada por la fortaleza del franco suizo. Espera mantener las tasas altas por más tiempo, aunque los analistas prevén que se producirán en marzo.

Mientras tanto, los pares EUR/CHF y USD/CHF subieron mientras los inversores restaban importancia al impacto de las tensiones actuales en Oriente Medio. Pakistán bombardeó Irán el jueves, lo que supuso una escalada. Estados Unidos y el Reino Unido también han seguido bombardeando a los rebeldes hutíes.

Si bien la crisis podría durar mucho tiempo, hay señales de que el mercado le está restando importancia. Por ejemplo, el precio del Brent y del West Texas Intermediate se ha mantenido por debajo de los $80 dólares. En la mayoría de los casos, el franco suizo tiende a tener buenos resultados cuando hay problemas geopolíticos.

Análisis técnico USD/CHF

Pasando al gráfico diario, vemos que el tipo de cambio entre USD y CHF ha tenido una fuerte tendencia ascendente en los últimos días. En esto, ha saltado en los últimos siete días consecutivos y alcanzó su punto más alto desde el 18 de diciembre. El par también ha convertido el importante nivel de resistencia de 0,8551 en soporte.

Ha superado el promedio móvil de 50 días y la resistencia clave en 0,8670, la oscilación más baja del 4 de diciembre. Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) se acerca al punto de sobrecompra en 70, mientras que el oscilador de impulso Chande (CMO) se acerca a 100.

Por lo tanto, es probable que el par continúe subiendo brevemente y luego reanude la tendencia bajista y vuelva a probar el soporte en 0,8550.

Análisis técnico EUR/CHF

El par EUR/CHF continuó recuperándose en los últimos días. En el gráfico diario, el par superó la media móvil de 50 días. Al igual que el par USD/CHF, el RSI y los indicadores CMO han seguido aumentando.

Al mismo tiempo, el par se acerca al lado superior del canal descendente que se muestra en violeta. Por lo tanto, es probable que el par continúe subiendo a medida que los compradores apunten a la resistencia clave en 0,9500. Este precio se encuentra en la parte superior del canal descendente.