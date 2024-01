El índice DAX alcanzó un máximo histórico, continuando una importante corrida alcista que comenzó en marzo de 2020, cuando cayó a 8.888 euros. Ahora se ha disparado casi un 90% y se sitúa en su máximo histórico de 16.800 euros, incluso cuando la economía alemana sigue teniendo un rendimiento inferior.

Resultados de SAP y Siemens Energy

El índice DAX subió el miércoles tras los alentadores resultados de SAP, la mayor empresa alemana. En un comunicado, la compañía dijo que sus ingresos en la nube aumentaron un 20% en 2023, es una señal de que el gasto corporativo siguió aumentando en un año difícil. Su cartera de pedidos en la nube asciende a 13.900 millones de euros.

La compañía cree que su negocio en la nube seguirá funcionando bien este año, ayudado por su fortaleza en la inteligencia artificial empresarial. En conjunto, sus ingresos totales aumentaron a más de 31.200 millones de euros, y sus ingresos en la nube alcanzaron los 26.900 millones de euros. Como resultado, las acciones de SAP subieron un 10% el miércoles.

Estos resultados significan que otras empresas de la nube como Salesforce, Microsoft, Adobe y Amazon probablemente informarán cifras sólidas la próxima semana.

La otra empresa con mejor desempeño en el índice DAX fue Siemens Energy, una de las empresas más asediadas de Alemania. En un comunicado, el fabricante de turbinas eólicas afirmó que sus pedidos recibidos aumentaron un 23,9% hasta los 15.380 millones de euros. Los ingresos aumentaron un 12,6% y su beneficio superó los 1.800 millones de euros. Estos resultados muestran que a la empresa le está yendo modestamente bien después de haber sido rescatada por el gobierno alemán el año pasado.

A varias otras empresas del índice DAX les está yendo bien. El que tiene mejor desempeño es Rheinmetall, un contratista de defensa que se ha beneficiado de los problemas geopolíticos en curso. Sus acciones han aumentado más del 268% en los últimos tres años, 48% en los últimos 12 meses y 14% sólo este año.

MTU Aero Engines, otro contratista de defensa, ha aumentado un 11% este año, lo que lo convierte en el cuarto con mejor desempeño en Alemania. Otras empresas que lideran el cambio son Munich Re, Hannover y Airbus.

No a todas las empresas del índice DAX les está yendo bien este año. Zalando, la empresa de reparto de comidas, ha caído un 81% en los últimos tres años, un 56% en los últimos 12 meses y 14,9% sólo este año. Otros grandes rezagados son RWE, Adidas, BASF y Covestro.

Análisis técnico del índice DAX

Gráfico DAX de TradingView

En mi último pronóstico del DAX, escribí que tenía más ganancias que ejecutar a medida que se acelera el mercado alcista. Esta opinión era precisa ya que el índice saltó a un nivel récord. Ha superado el importante punto de resistencia de 16.510 euros, el punto más alto de julio.

El índice también ha subido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 semanas, una señal positiva. Por lo tanto, existe la posibilidad de que siga aumentando, especialmente después de los recientes resultados financieros.