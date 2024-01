Los tipos de cambio USD/CAD y GBP/CAD se mantuvieron estables el miércoles mientras los operadores esperaban la próxima decisión sobre las tasas de interés del Banco de Canadá (BoC). El par GBP/CAD cotizaba a 1,7110, un 2% por encima de su punto más bajo de este año. Del mismo modo, el precio USDCAD ha subido un 2,2% hasta 1,3476.

Decisión del Banco de Canadá

El BoC concluirá su primera reunión de política monetaria del año el miércoles. Se espera que esta reunión marque la pauta sobre las próximas acciones del banco. La mayoría de los economistas esperan que deje las tasas en el 5,0%, como lo ha hecho en las últimas cuatro reuniones. Al igual que otros bancos centrales, el Banco de Canadá ha aumentado las tasas de interés desde el mínimo pandémico de 0,25%.

La decisión del BoC llega en un momento en que Canadá ha publicado cifras económicas débiles. El viernes, según los datos de la agencia de estadísticas, las ventas minoristas cayeron un 0,2%, mientras que las ventas básicas cayeron un 0,5% en noviembre. Estas caídas fueron peores que las esperadas: 0,0% y -0,20%. Las ventas minoristas son importantes en Canadá debido al papel que desempeña el gasto de los consumidores en la economía.

El otro informe importante mostró que la inflación de Canadá aumentó ligeramente en diciembre. El índice general de precios al consumo (IPC) aumentó del 3,1% en noviembre al 3,4% en diciembre, en línea con las expectativas. La inflación subyacente aumentó un 3,9%, superando las estimaciones de los analistas del 3,8%.

Un informe separado publicado a principios de este mes mostró que el mercado laboral se estaba debilitando. La economía perdió 23,5 mil puestos de trabajo en diciembre cuando la tasa de participación laboral cayó ligeramente al 65,4%. Por último, el PMI manufacturero de Canadá se mantuvo por debajo de 50.

Por lo tanto, estas cifras significan que el Banco de Canadá probablemente dejará las tasas de interés sin cambios y apuntará a un recorte de tasas a finales de este año. El desafío es que apuntar a un recorte de tasas podría conducir a una mayor inflación, especialmente ahora que los costos de envío se han disparado.

Análisis técnico USD/CAD

El tipo de cambio USD/CAD ha tenido una tendencia alcista en las últimas semanas. Ha subido desde el mínimo del año hasta la fecha de 1,3177 a medida que el índice del dólar estadounidense ha subido. El par formó un canal ascendente y se movió al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. También saltó por encima de la media móvil de 50 períodos, mientras que las dos líneas del MACD se encuentran en el punto neutral.

Por lo tanto, la perspectiva para el par es alcista, siendo 1,3540 el siguiente punto importante a observar, el punto más alto de este año. Este precio coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Sin embargo, una caída por debajo del soporte en 1,3420 invalidará la visión alcista.

Previsión técnica GBP/CAD

El tipo de cambio GBP-CAD ha formado un canal ascendente en las últimas semanas y ahora se encuentra en su lado más bajo. Al igual que el par USD/CAD, ha subido por encima de la media móvil de 50 períodos y de la nube ichimoku.

Además, el MACD del par se ha mantenido en el punto neutral mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se inclina hacia arriba. Sin embargo, a diferencia del par USD/CAD, este ha formado un patrón de doble techo, que es uno de los signos más bajistas. Por lo tanto, es probable que el par tenga una ruptura bajista en los próximos días. Si esto sucede, probablemente caerá hasta el punto psicológicamente importante de 1,700.