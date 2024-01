¿Debería invertir en Bitbot mientras Degas Wright promociona la IA para 2024?

Degas Wright, fundador de Decatur Capital, dice que a las empresas que puedan incluir inteligencia artificial en sus ofertas actuales les irá bien en 2024.

La visión de Wright sobre la inteligencia artificial generativa

Copy link to section

En particular, el gestor de activos está convencido de que la asistencia sanitaria y la tecnología son dos sectores que aparentemente pueden integrar la IA en los productos existentes.

Sus elecciones notables en los dos sectores incluyen Microsoft Corp y Regeneron Pharmaceuticals Inc. En ” Worldwide Exchange ” de CNBC, Wright dijo recientemente:

Hay que centrarse en empresas que son proveedores de la industria de la inteligencia artificial y en aquellas que pueden realizar aplicaciones. Por lo tanto, tienes que mirar debajo del capó y comprender cómo la IA afecta su negocio.

Con respecto a todo esto, lo que sugieren sus comentarios es que el experto ve un rápido crecimiento en la IA que comenzó a principios del año pasado prácticamente cuando Microsoft anunció una inversión multimillonaria en OpenAI que continuará en 2024.

Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es un mercado en expansión al que se puede acceder, es más que probable que el beneficio relacionado no se limite sólo a gigantes como $MSFT o $REGN. Las plataformas lanzadas recientemente como Bitbot también pueden aprovechar el viento a favor.

Esto es lo que Bitbot se ha propuesto lograr

Copy link to section

Bitbot es un proyecto basado en inteligencia artificial que se compromete a maximizar los retornos de las criptomonedas como trader.

Es un robot comercial de Telegram que aprovecha la inteligencia artificial para brindar herramientas de nivel institucional a los inversores minoristas.

Se prevé ampliamente que el mercado de criptomonedas tendrá un 2024 sólido ahora que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos aprobó los ETF al contado de Bitcoin, y Bitbot quiere asegurarse de que no se quede atrás en el repunte esperado.

Si la seguridad ha sido una razón notable por la que no ha experimentado con robots comerciales hasta ahora, Bitbot es adecuado para ti ya que es esencialmente el pionero de los robots de trading sin custodia.

En pocas palabras, Bitbot se ha propuesto minimizar el riesgo y mejorar la rentabilidad para los traders de criptomonedas en 2024. Puede obtener más información sobre esta prometedora plataforma en su sitio web aquí.

Bitbot te ofrece exposición a las criptomonedas y la IA

Copy link to section

Curiosamente, Bitbot es una inversión en sí misma. Por qué: porque funciona con un token nativo propio.

Tomar una posición temprana en el token Bitbot que actualmente se encuentra en preventa es una forma de ganar exposición a dos de los mercados de más rápido crecimiento que existen: las criptomonedas y la inteligencia artificial.

Statista, por ejemplo, pronostica que la IA será un mercado de $2,0 billones de dólares para 2030, frente a unos $200.000 millones de dólares sólo en el momento de escribir este artículo. El token nativo actualmente tiene un precio de sólo $0,01 dólares, por lo que tampoco tendrá que gastar mucho dinero para invertir en él. Según el sitio web de Bitbot:

Bitbot utilizará parte de su asignación de preventa para concursos, el primero de los cuales es un concurso de $100.000 dólares.

Haga clic aquí para visitar el sitio web y explorar formas sencillas en las que puede invertir en el token Bitbot.

Los tokens Bitbot te permiten acceder a funciones limitadas

Copy link to section

Bitbot ha recaudado más de $0,3 millones de dólares en cuestión de días, lo que dice mucho del tipo de demanda que está atrayendo de la comunidad inversora. Por lo general, esto es una señal de una buena inversión.

Vale la pena mencionar aquí que poseer el token nativo también le abre las puertas a un mundo de funciones exclusivas que incluyen escáner de gemas, comercio de copias y elegibilidad para participar en el programa de referencias, así como beneficiarse de su iniciativa de reparto de ingresos.

Una vez que finalice la preventa y se lancen los tokens, Bitbot cotizará en un destacado crypto exchange que históricamente invita a una mayor demanda, lo que se traduce en una apreciación de precios.

Por último, recuerde que el token antes mencionado es una criptomoneda en esencia. Por lo tanto, es probable que se beneficie de los vientos favorables del mercado de criptomonedas en general. Estos incluyen el giro esperado de la Reserva Federal para recortar las tasas este año y la reducción a la mitad de Bitcoin programada para el próximo abril.

Visite el sitio web en este enlace para descubrir más sobre lo que Bitbot tiene para ofrecer.