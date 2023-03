Kanadan taloustilastot: 24 yllättävää tosiasiaa, joita et tiennyt

Jayson on Invezzin johtava uutistoimittaja, joka valvoo toimittajien ja analyytikoiden tiimiä sekä uutissisällön strategista ohjausta. Hän kävi ammattimaista osakekauppaa… lue lisää

Kanadaa arvostetaan ja ihaillaan laajalti kansana, ja hyvästä syystä. Se on parlamentaarinen demokratia, jossa kaikki suuret puolueet vaalivat ja edistävät poliittista ja taloudellista vakautta. Tämä “todellinen pohjoinen vahva ja vapaa” ylpeilee myös arvostetuilla yliopistoilla, valtavalla luonnonkauneudella, julkisesti rahoitetulla terveydenhuoltojärjestelmällä, kulttuurisella monimuotoisuudella, kahdella virallisella kielellä ja maineella rauhanturvaajana ja diplomatiana.

Nämä tekijät ovat vaikuttaneet Kanadan maailmanlaajuiseen maineeseen sijoittajien turvasatamana, sillä maan taustalla on vakaa rahoitusjärjestelmä, joka edistää innovaatioita. Tämän seurauksena Kanada on ansainnut asemansa globaalina taloudellisena voimatekijänä.

Toisin sanoen Kanada on paljon muutakin kuin vaahterasiirappia ja jääkiekkoa. Mutta ei hätää, sillä tässä Kanadaa käsittelevässä taloustilaston luettelossa mainitaan lyhyesti molemmat.

Vaikka Kanadan talous on pysynyt enimmäkseen sitkeänä vuodesta 2020 lähtien, se näyttää joitakin huolestuttavia merkkejä, jotka heijastavat monien muiden maiden taloustilannetta. Erityisesti inflaatio ja asuntomarkkinat ovat huolenaiheen kohteena.

Alta löydätkin useita Kanadaan liittyviä taloustilastoja, joista jokainen kansalainen voikin olla ylpeä.

Kanadaan liittyvät tosiasiat ja tilastot – toimittajan valinta

57,5 prosentilla Kanadan väestöstä on korkeakoulututkinto.

Kanadassa on maailman kolmanneksi suurimmat öljyvarat.

Toronton pörssi on maailman 12:nneksi suurin.

Kanadan dollari on maailman seitsemänneksi vaihdetuin valuutta.

Jääkiekko on 11 miljardin dollarin ala.

Kanadan taloustilastot ja faktat vuodelle 2023

1. Kanada on maailman kahdeksanneksi suurin talous

Kanada on luokiteltu maailman kahdeksanneksi suurimmaksi taloudeksi perustuen BKT:n nimellisarvioihin 2,24 biljoonaa dollaria (IMF) ja 1,98 biljoonaa dollaria (Maailmanpankki). Ostovoimapariteetin mukaan Kanada kuitenkin laskee listalla viidenneksitoista suurimmaksi taloudeksi.

2. Kanadan tasausohjelmassa 94,6 miljardia dollaria siirretään Ottawasta suoraan provinsseihin

Osana Kanadan tasoitusohjelmaa liittovaltion hallitus siirtää 94,6 miljardia dollaria provinsseille ja alueille vuosina 2023-2024. Tasoitusohjelman tarkoituksena on puuttua maakuntien välisiin finanssieroihin ja tarjota lisärahavirtaa taloudellisen toimeliaisuuden ja kasvun tukemiseksi.

3. Kanadassa on kaikista G7-maista korkein prosenttiosuus korkeakoulututkinnon suorittaneista väestöstä

Kanadassa on kaikista G7-maista suurin korkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden työikäisten osuus, 57,5 prosenttia. Tämä koulutusetu osoittautui erityisen hyödylliseksi pandemian alkuaikoina, kun etätyöstä tuli normaalia ja koulutetut ihmiset selviytyivät paremmin taloudellisista haasteista.

Tässä on mielenkiintoinen Kanadan talouden tosiasia: koulutetut työntekijät ylpeilivät korkeammista työllisyysasteista ja ansioista vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2016.

4. Palvelusektorin osuus Kanadan taloudesta on noin 70 %.

Kanadan taloutta vetää ensisijaisesti palvelusektori, jonka osuus maan BKT:sta on 70,5 %. Lisäksi tämä ala tarjoaa noin neljä viidestä työpaikasta Kanadassa.

5. Kanadalla on maailman kolmanneksi suurimmat öljyvarat

Kanadassa on noin 9,7 % maailman öljyvaroista , mikä vastaa noin 168 miljardia tynnyriä öljyä. Tämä tekee Kanadasta maailman kolmanneksi suurimman öljyrikkaan maan Saudi-Arabian (297 miljardilla barrelilla) ja Venezuelan (303 miljardilla tynnyrillä) jälkeen.

6. 75 % kaikesta viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin

Kanadasta vietyjen tavaran kokonaismäärä kasvoi 22,1 % vuoden 2020 tasosta 777,1 miljardiin dollariin, josta 75 % oli tarkoitettu Yhdysvaltoihin. Luonnollisesti Kanada hyötyy jakaa maailman pisimmän puolustamattoman rajan maailman suurimman talouden kanssa.

7. Toronton pörssi (TSX) on markkina-arvoltaan maailman 12. suurin pörssi

16. helmikuuta 2023 Toronton pörssin (TSX) markkina-arvo oli noin 3,4 biljoonaa Kanadan dollaria (2,76 biljoonaa dollaria), mikä tekee siitä maailman 12. suurimman pörssin. TSX:n sijoitus ei ole kaukana siitä, että se nousi kymmenen parhaan joukkoon, joka on tällä hetkellä Saudi-Arabian pörssin (Tadawul) hallussa 2,86 biljoonan dollarin markkina-arvolla.

8. TSX-indeksi menestyi suunnilleen Dow’n mukaisesti vuonna 2022

Vuonna 2022 S&P/TSX Composite -indeksi laski 8,5 %, mikä on verrattavissa Dow Jones -indeksin 8,88 prosentin tappioon. TSX:n kehitys oli kuitenkin selvästi parempi kuin S&P 500 -indeksin 19,4 prosentin lasku ja Nasdaq-indeksin 33 prosentin lasku.

9. Kanadan dollari laski ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018

Loonie-nimellä tunnetun Kanadan dollarin (CAD/USD) arvo laski 6,8 % suhteessa Yhdysvaltain dollariin vuonna 2022, ja sen arvo on tällä hetkellä noin 0,74 dollaria. Tämä on ensimmäinen vuotuinen lasku vuoden 2018 jälkeen. Tämä lasku hyödytti kuitenkin kanadalaisia, jotka sijoittivat Yhdysvaltojen omaisuuteen.

10. Kanadan dollari on maailman seitsemänneksi vaihdetuin valuutta

Kanadan dollari on maailman seitsemänneksi vaihdetuin valuutta. Huhtikuussa 2022 Kanadan dollarin osuus kokonaisvolyymista oli 6,2 %, mikä on enemmän kuin huhtikuussa 2019, kun se oli 5,0 %.

11. Kanadan keskuspankki nosti korkoa 1 700 % vuonna 2022

Kanadan keskuspankki, Bank of Canada, toteutti seitsemän koronnostoa vuonna 2022, jolloin sen ohjauskorko nousi maaliskuun 2022 0,25 prosentista 4,5 prosenttiin tammikuussa 2023. Tämä on historian aggressiivisin nousuvuosi. Voit lukea lisää Invezz-katsauksia Kanadan keskuspankin koronnostoista napsauttamalla tätä linkkiä.

12. Kanadan inflaatio oli kehittyneiden maiden pahimpien joukossa

Kun Venäjää, Brasiliaa, Argentiinaa ja Turkkia ei oteta huomioon, Kanadan inflaatioaste sijoittui G20-ryhmän kehittyneiden ja nousevien talouksien korkeimpien joukkoon vuonna 2022. Itse asiassa Kanadan inflaatio oli huippuluokkaa 8,1 % kesäkuukausina, mikä tekee siitä kolmanneksi korkeimman inflaatio G20-maissa. Maan inflaatiovauhti päättyi vuonna 2022 6,8 prosenttiin, mikä on korkein 40 vuoteen.

13. Kanadan talous on maailman 14:nneksi vapain

Fraser Instituten Economic Freedom of the World -raportin mukaan Kanada on maailman 14:nneksi vapain talous. Indeksi ottaa huomioon muun muassa hallituksen koon, kansainvälisen kaupan vapauden ja sääntelyn.

14. Kanada on G7-, G20- ja OECD:n jäsen

Kanada kuuluu seitsemän teollisuusmaan ryhmään (G7), kahdenkymmenen suurimman talouden ryhmään (G20) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD). Paikka pöydän ääressä tarkoittaa, että Kanadalla on foorumi puolustaa omia taloudellisia etujaan ja prioriteettejaan, kuten vapaakauppaa ja ympäristön kestävyyttä.

15. Kanada on allekirjoittanut 15 vapaakauppasopimusta

Kanada on allekirjoittanut 15 vapaakauppasopimusta 51 maan kanssa, joista merkittävin on Kanada-Yhdysvallat-Meksiko-sopimus (CUSMA), joka korvasi Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen (NAFTA). Nämä vapaakauppasopimukset kattavat yhteensä 1,5 miljardia kuluttajaa.

16. Kanada on kokenut kuusi taantumaa toisen maailmansodan päättymisen jälkeen

Kanada on maailmantalouden voimatekijä, mutta se ei ole immuuni taantumille. Kanada on kokenut kuusi taantumaa lähihistorian aikana. Näitä ovat vuoden 1957 lama, 1981-1982 taantuma, 1990-1991 lama, 2001 lama, suuri lama 2008-2009 ja COVID-19 taantuma 2020.

17. Kanadassa on 4,4 miljoonaa yritystä

Kanadan tilastokeskuksen mukaan Kanadassa oli 1 336 336 työnantajayritystä ja 3 021 567 ei-työnantajayritystä, jotka kukin tuottivat vähintään 30 000 dollaria vuoden 2022 lopussa.

18. Kanadan harmaan talouden osuuden BKT:sta arvioidaan olevan 2,7 %

Vuonna 2021 Kanadan harmaan talouden arvoksi arvioitiin 68,5 miljardia dollaria, mikä on noin 2,7 % maan BKT:sta. Kasvun päätekijä oli asuinrakennusinvestointeihin liittyvän maanalaisen taloudellisen toiminnan 18 %:n kasvu.

19. Keskimääräinen tuntipalkka Kanadassa nousi 4 % vuonna 2022

Vuonna 2022 keskimääräinen tuntipalkka Kanadassa nousi 4 prosenttia 30,67 dollarista 31,96 dollariin. Korkein keskimääräinen tuntipalkka oli kunnallisteollisuudessa, 47,86 dollaria, ja alhaisin majoitus- ja ravitsemispalvelualalla 18,50 dollaria.

20. 15 % kanadalaisista ansaitsee yli 100 000 dollaria vuodessa

Kanadan kotitalouksien keskitulot ovat hieman yli 75 000 dollaria vuodessa, ja 15 prosenttia väestöstä ansaitsee yli 100 000 dollaria vuodessa. Työntekijän tulisi ansaita vähintään 512 000 dollaria vuodessa, jotta hänet pidettäisiin parhaan 1 %:n joukkoon kaikista palkansaajista.

21. Keskimääräiset asumiskustannukset laskivat 18 % tammikuussa 2023

Tammikuussa 2023 asunnon keskihinta Kanadassa oli laskenut 18 prosenttia vuodentakaisesta 612 204 dollariin. Myös kiinteistökaupat laskivat 58 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat vain 20 931, minkä seurauksena asuntojen myynti osui uuteen 14 vuoteen pohjaan vuoden alussa.

22. Asumisen kohtuuhintaisuus Kanadassa on saavuttanut alimman 1980-luvun jälkeen

Kanadan keskuspankin mukaan tyypillinen koti Kanadassa vaatii 67,3 prosenttia työntekijän palkasta velkojensa hoitamiseen. Invezzin karkea laskelma, joka sisältää kunnallisverot, sähkön ja muut kulut, maalaa huolestuttavampaa asuntomarkkinatilastoa.

23. Kanadan osuus maailman vaahterasiirapin tuotannosta on lähes 75 prosenttia

Mikään Kanadan tilastoja käsittelevä artikkeli ei sisällä pakollista maininta sen arvokkaasta aarTeesta: vaahterasiirapista. Kanada on maailman suurin vaahterasiirapin tuottaja, jonka osuus maailman tuotannosta on noin 71 prosenttia. Vuonna 2020 kanadalaiset vaahterasiirapin tuottajat tuottivat ennätysmäärä 13,2 miljoonaa gallonaa (49,7 miljoonaa litraa) siirappia. Hauska tosiasia: noin 3 000 tonnia vaahterasiirappia, joiden arvo on noin 19 miljoonaa dollaria, varastettiin vuosina 2011 ja 2012 osana Kanadan historian suurinta ryöstöä.

24. Jääkiekko on 11 miljardin dollarin ala

Mikä on kanadalaisempaa kuin vaahterasiirappi? Jääkiekko. Vuoden 2015 tutkimuksen mukaan jääkiekko on 11 miljardin dollarin ala, jolla on tärkeä rooli pienissä yhteisöissä. Tutkimus osoittaa, että yli miljardi dollaria matkailutuloista päätyy kaupunkeihin, joissa on alle 100 000 asukasta.

Johtopäätös

Vaikka Kanadan talous on viime vuosina kohdannut joitakin haasteita, se on osoittanut joustavuutta ja jatkaa kasvuaan. Hallituksen pyrkimykset edistää innovaatioita, investointeja ja kauppaa ovat myötävaikuttaneet tähän kasvuun, samoin kuin maan korkeasti koulutettu työvoima ja monipuolinen teollisuudenala.

Kun etenemme eteenpäin, on mielenkiintoista nähdä, kuinka Kanadan talous jatkaa kehittymistä ja sopeutumista muuttuviin globaaleihin olosuhteisiin. Siitä huolimatta, että Kanadalla on vahva perusta ja sitoutuminen kestävään kasvuun, se on hyvässä asemassa kohtaamaan kaikki edessä olevat haasteet ja mahdollisuudet.

Jos jokin yllä olevista tilastoista oli mielestäsi hyödyllinen ja haluat lainata niitä työssäsi, mainitse Invezz.com lähteeksi.