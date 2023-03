VIDEO: Mikä XRP on ja mitä se tekee? Mikä on Ripple?

Kryptovaluutta ei ole vanha toimiala. Bitcoin sai alan liikkeelle sellaisena kuin me sen tunnemme, kun Satoshi Nakamoto louhi Genesis-lohkon 3. tammikuuta 2009, samalla kun maailma kärsi yhdestä viime aikojen pahimmista finanssikriiseistä.

Vain kolme vuotta myöhemmin lanseerattiin XRP, hajautettu maksuväline. Nykyään se on edelleen yksi tunnetuimmista ja suurimmista kryptovaluutoista, ja on tällä hetkellä kuudentena lähes 20 miljardin dollarin markkina-arvollaan.

Silti monet ovat edelleen hämmentyneitä siitä, mitä XRP tekee ja mikä on ero sen taustalla olevaan Ripple-yhtiöön. Haastattelin tällä viikolla Invezz-podcastissa Ripplen maksutuotteiden johtajaa Brendan Berryä selvittääkseni, mikä XRP on, mikä Ripple on, mikä näiden kahden ero on ja mitä ne molemmat tekevät.

Käsittelimme joukon aiheita. Yksi niistä oli perinteisen pankkitoiminnan ongelmat – erityisen ajankohtainen aihe, kun otetaan huomioon alan hätkähdyttävät tapahtumat viimeisten parin viikon aikana.

Keskityimme kuitenkin pääasiassa maksuihin. Olen kritisoinut pankkisiirtojen takana olevaa prosessia ja esitin Brendanille uteliaisuuteni siitä, mikä tuntuu pankkien täydelliseltä innovaation puutteelta digitaaliaikakaudella. Kysyin häneltä maksuista ja viiveistä sekä siitä, miksi rajatylittäviin maksuihin kului päiviä.

Tämä on tietysti suuri syy XRP:n olemassaoloon. Puhuimme tämän läpikotaisista, samoin kuin maksualan alaosasta: rahalähetykset. Kun vierailin El Salvadorissa viime kesänä, tämä alue kiehtoi minua – mutta tiedot osoittavat, että omaksunta ei ole vielä tapahtunut. Halusin saada Brendanin näkemyksen tästä ja siitä, kuinka XRP voi vaikuttaa tällä alueella.

Keskustelimme myös krypton tulevaisuudesta, mukaan lukien siitä, mitä Brendan uskoo olevan monien sektorilla tapahtuvien transaktioiden käyttökokemuksen virtaviivaistaminen.

Toinen aihe, jota käsittelimme, oli se, saisiko viimeaikainen pankkialan myllerrys ihmiset siirtymään entistä enemmän kryptoihin ja mitä tämä voisi tarkoittaa alalle ja XRP:lle jatkossa.

Kaiken kaikkiaan kyseessä oli laaja-alainen keskustelu, joka keskittyi maksamiseen ja XRP:n rooliin maailmassa, jossa elämme.

