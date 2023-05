May 5, 2023

Metacaden (MCADE) hinta saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä yli 0,045 dollaria keskiviikkona. Tokenin arvo nousi, kun ostopaineet kasvoivat ennen sen listaamista maailmanlaajuiseen kryptopörssiin MEXC Globaliin.

Vaikka MCADE:n näkymät pysyvät nousujohteisina eri hintatekijöiden vuoksi, token on vähentänyt osan voitoista sen kaikkien aikojen korkeimman jälkeen. Lisäksi vaikka Metacaden hinta on noussut yli 113 % sen jälkeen, kun se debytoi kryptopörsseissä huhtikuussa, sen arvo liikkuu tällä hetkellä 0,030 dollarissa, kun se on pudonnut kaksinumeroisia lukuja viimeisen 24 tunnin aikana.

MEXC-listaus tarkoittaa, että Metacade saavuttaa edelleen suuria virstanpylväitä

Metacade on yksi GameFi-tilan suurimmista ansaitsemisprojekteista, ja sen listautuminen MEXC:iin, 15:n parhaan globaalin kryptovaluuttapörssin ja -markkinapaikan joukkoon, on kohokohta markkinoiden projektiin osoittamasta luottamuksesta.

MEXC:llä on yli 6 miljoonaa käyttäjää 200 maassa, ja MCADE:n listaaminen luo tokenille merkittäviä markkinoita ja lisää sen likviditeettiä. Tämä tapahtuu muutama viikko sen jälkeen, kun Metacade listattiin Uniswapilla, maailman suurimmalla DEX-alustalla – ja BitMartilla.

Markkina-asiantuntijat myöntävät, että Bitcoin on uuden härkäsyklin alkuvaiheessa. Tämä tarkoittaa, että Metacaden pääsy johtaviin pörsseihin ja kaupankäyntialustoihin saattaa lisätä kyseisen GameFi-tokenin kysyntää.

Muita virstanpylväitä voidaan saavuttaa pian, mukaan lukien Metacade Lite, pelihallin UX-sovellus. Käyttäjillä on varhainen kokemus sekä Web2- että Web3-peleistä alustalla, mikä tuo Metacaden tavoitteen yhdistää pelaajat, kehittäjät ja harrastajat yhteen äärimmäisen Web3-pelikeskuksen kautta.

Kumppanuudet alan toimijoiden kanssa menevät myös vaihtoa pidemmälle, ja pelien kehittäjät ja studiot ovat keskeinen osa Metacade-tiimin ekosysteemin tavoitteita.

Metacaden hinta makrotaloudellisten tapahtumien ja uutisten keskellä

Kryptovaluutat reagoivat nousuun keskiviikkona USA:n viimeisimpien makrotaloudellisten uutisten, erityisesti Yhdysvaltain keskuspankin koronnoston ja puheenjohtaja Jerome Powellin kommentin jälkeen. Keskuspankin koron ollessa nyt välillä 5,00-5,25 %, viimeisimmän Fedin kokouksen tärkein ote oli uutinen siitä, että vaellussykli saattaa olla päättymässä.

Kehittyvä pankkikriisi on myös yksi tekijä, joka on otettava huomioon, kun katselet Metacaden hintaennustetta vuodelle 2023 ja sen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että sektorin kaaos yhdistettynä Yhdysvaltain dollarin (USD) heikkenemiseen voisi vahvistaa Bitcoinin näkemyksiä turvasatamana.

Tällainen tunnelma on aiemmin saanut kryptot nousuun, kun BTC on saavuttanut kaikkien aikojen ennätyksensä noin 69 000 dollarissa, altcoinien noustessa uusiin huippuihin.

Metacaden hintaennuste: mitkä ovat MCADE:n näkymät?

MCADE:n ero 0,022–0,026 dollarin arvoonsa nousi tällä viikolla kaikkien aikojen ennätykseensä yli 0,045 dollarissa. Voittoa tavoittelevissa sopimuksissa voitot ovat kuitenkin haihtuneet, kun MCADE/USD:n paikallinen huippu on muodostunut.

4 tunnin kaaviossa hinta putosi alle 50 SMA:n ennen kuin härät yrittivät pysäyttää laskutoimia, jotka uhkaavat palauttaa hinnat edellä mainitulle vaihteluvälille. Vaikka 4 tunnin suhteellinen voimaindeksi on 43:ssa, sen vino näkymä yhdistettynä MACD-indikaattorin laskevaan risteykseen viittaa siihen, että myyjät ovat tällä hetkellä hallinnassa.

Kaavio näyttää Metacaden hinnan. Lähde: TradingView

Metacaden lyhyen aikavälin hintanäkymä on siis sellainen, jossa ostajien on pysyttävä liukuvan keskiarvon ja aiemman vastuksen kääntämän tukilinjan yläpuolella. Jos laskupaine voimistuu teknisten indikaattorien mukaan, on mahdollista, että karhut palaavat 0,022 dollariin.

Jos Metacaden hinta onnistuu pitämään avaintukitasojen yläpuolella ja makroympäristö suosii uutta krypto-huippua, sen todennäköinen MCADE/USD voi yrittää saada takaisin 0,04 dollarin alueen. Tämän lisäksi tokenilla on mahdollista käydä kauppaa yli 0,1 dollarin lähikuukausina.

Tavoitteet 0,5–1 dollarin välillä vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla voivat sitten olla pöydällä, jos salkkujaan hajauttavia haluavat sijoittajat ostavat hanketta. Tärkein katalysaattori tässä on Metacaden ainutlaatuinen lähestymistapa lohkoketju-pelaamiseen.