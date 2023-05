Salesforce Q1:n tulos: “yksi ohjelmistojen parhaista riski-palkkioista”

Salesforce Inc:n (NYSE: CRM) osakkeet käyvät laskussa pitkiä aikoja, vaikka pilviyhtiö raportoi markkinoita lyövät tulokset ensimmäiseltä taloudelliselta vuosineljännekseltä.

Hintatoimi on erityisen kiehtova, koska myös johtajat nostivat ohjeistusta. He ennustavat nyt ennätyksellisen 7,41 dollaria osakkeelta 7,43 dollariin osuuteen tämän vuoden tuloksesta.

Tätä tarkoitusta varten Wedbush Securitiesin vanhempi analyytikko Dan Ives näkee vetäytymisen työajan jälkeen mahdollisuutena sijoittaa Salesforceen.

Kuluvalla vuosineljänneksellä Salesforce vaatii nyt noin 1,90 dollarin osuutta oikaistuista tuloista jopa 8,52 miljardin dollarin tuloilla. Vertailun vuoksi analyytikot olivat 1,70 dollaria osakkeelta ja 8,5 miljardia dollaria.

Aiemmin tänä vuonna Salesforce vähensi henkilöstöään 10 %, kun se siirsi painopisteen liikevaihdon kasvusta voittomarginaaliin (lue lisää).

Kustannusleikkausten lisäksi Ives odottaa tekoälyn olevan myös merkittävä myötätuuli Salesforcen osakkeelle. CNBC:n Closing Bell -ohjelmassa hän sanoi:

Wedbushin analyytikko uskoo, että pilviosake voi helposti saavuttaa 260 dollaria – hintatavoite, joka viittaa lähes 25 prosentin nousuun.

Kaliforniassa toimiva yritys päätti vuosineljänneksen 24,1 miljardin dollarin arvosta jäljellä olevaa suoritusvelvoitetta – 12 % enemmän kuin viime vuonna. Salesforcen varasto on nyt kasvanut lähes 60 prosenttia vuoden aikana.

This article has been translated from English with the help of AI tools