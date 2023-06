ICICI-osakkeen hinta muodosti riskialtis kuvion: vältä, kunnes näin tapahtuu

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

ICICI Bankin osakkeen hinta on liikkunut sivusuunnassa viime päivinä ja leijuu lähellä kaikkien aikojen korkeinta 958 INR:ää. Osakkeen kurssi oli 937 ₹, mikä on muutaman pisteen ennätyksellisen 958 ₹:n alapuolella. Kaiken kaikkiaan osake on hypännyt tänä vuonna 17 % ja ~50 % vuoden 2022 alimmasta pisteestä.

RBI:n korkopäätös

ICICI ja muut intialaiset pankit ovat pärjänneet hyvin viime kuukausina elpyvän talouden apuna. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön liikevoitto hyppäsi 36,4 % ensimmäisellä neljänneksellä 13 866 miljardiin ₹. Sen ydinliikevoitto nousi 34,7 %, kun taas tulos verojen jälkeen nousi 30 %.

Yhtiön tulos hyppäsi kotimaisten luottosalkkujen ja korkojen nousun myötä. Kuten muutkin keskuspankit, RBI on nostanut korkoja. Korko on noussut pandemian alimmalta 4,0 prosentista 6,50 prosentin huippuun.

Pankit tienaavat yleensä enemmän rahaa korkojen noustessa, koska ne yleensä mukauttavat henkilökohtaisia ja kaupallisia lainojaan. RBI:n odotetaan jättävän korot torstaina, koska inflaatio on viime aikoina laskenut.

ICICI ja muut intialaiset pankit menestyivät myös hyvin, koska Credit Suissen ja Silicon Valley Bankin (SVB) äskettäinenromahtaminen ei vaikuttanut niihin. Ensinnäkin niillä on korkeammat pääomavaatimukset, ja ICICI:n ensisijaisten omien varojen suhde on 17,60 %. Useimpien länsimaiden suurten pankkien suhdeluku on alle 14 %.

Analyytikot ovat myös nousussa ICICI:n osakekurssista. Jefferiesin analyytikot sanoivat tiistaina antamassaan lausunnossa olevansa optimistisia yhtiön suhteen. Se mainitsi kykynsä kasvattaa tulojaan, parantaa omaisuuden laatua ja kykyään tuottaa korkeampaa oman pääoman tuottoa.

ICICI:n osakekurssiennuste

ICICI-osakkeen hinta on ollut nousevassa trendissä viime viikkoina. Viime aikoina osakkeet ovat siirtyneet sivusuunnassa, koska se on avainvastuspisteen alapuolella 958,05 ₹, mikä on kaikkien aikojen korkein. Osake on ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

Se on muodostanut kaksiosaisen kuvion, jonka pääntie on 797 ₹. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yleensä laskeva merkki. Siksi härkien on ylitettävä tämä vastus 958 ₹, jotta nousutrendi jatkuisi. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 1 000 ₹. Sitä ennen on merkkejä siitä, että osakkeet voivat laskea lähikuukausina.

