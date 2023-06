Kahvin hintaennuste: El Nino on katalysaattori, mutta varovaisuutta tarvitaan

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kahvin hinta on menestynyt hyvin vuonna 2023, joten se on yksi tämän vuoden parhaiten suoriutuvista maataloushyödykkeistä. Käteissopimukset käyvät kauppaa 183 dollarilla, mikä on noin 30 % vuoden 2023 alimman tason yläpuolella. Sen sijaan hyödykkeet, kuten soijapavut, vehnä ja maissi, ovat kaikki laskeneet viime aikoina.

El Nino on katalysaattori

Kahvin hinnoilla on suuri katalysaattori, joka voi nostaa niitä merkittävästi tulevina kuukausina. Jos sääennustajat ovat oikeassa, monissa osissa maailmaa on El Nino tänä vuonna. Australian sääennustajat ennustivat tiistaina antamassaan lausunnossa, että El Ninon todennäköisyys on 70%.

Menneillä El Ninoilla on ollut negatiivinen vaikutus talouteen. Ennätykselliset sateet tuhoavat paikoin maataloustuotteita ja aiheuttavat kuivuutta. Sine El Ninon mukana on La Nina, muualla maailmassa koetaan lämpöennätyksiä, mikä johtaa nälänhätään.

Tämän viikon raportissa Fitch sanoi, että El Nino vaikuttaa joihinkin suurimmista kahvintuottajista, kuten Indonesiasta ja Vietnamista. Vietnam on maailman toiseksi suurin kahvintuottaja, joka tuottaa yli 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Indonesia on neljänneksi suurin tuottaja. Raportissa sanottiin:

“Nyt laajalti odotettu siirtyminen El Nino -olosuhteisiin Q323:lla on lisännyt pelkoa tuotannon vähenemisestä Vietnamissa ja Indonesiassa, jotka molemmat ovat suuria kahvi robustan tuottajia.”

Tämä sääilmiö vaikuttaa myös muihin suuriin kahvintuottajiin, kuten Brasiliaan ja Kolumbiaan.

Samaan aikaan kahvin hinta on noussut Brasiliassa meneillään olevan kuivuuden vuoksi, joka myy miljoonia tonneja kahvia vuosittain. Kuivuus vaikutti joihinkin kahvinviljelyalueisiin.

Samaan aikaan ICO: n tuore raportti osoitti, että kahvin vienti laski huhtikuussa. Etelä-Amerikan vienti laski 6,4 %, kun taas Afrikan vienti 9,8 %. Aasian ja Oseanian vienti laski 1 %, kun taas Meksikosta ja Keski-Amerikasta vienti kasvoi 1 %. Kaiken kaikkiaan kahvin tuotanto laski 1,4 prosenttia vuonna 2021/2022 ja kulutus kasvoi 4,2 prosenttia.

Kahvin hintaennuste

Kahvin hinnat nousivat noin 260 dollariin helmikuussa 2022, koska huoli tarjonnasta jatkui. Sitten se putosi alimmilleen 142 dollariin tämän vuoden tammikuussa. Kahvi on siis ollut palautumistilassa tänä vuonna. Tämän elpymisen aikana se löysi vastustuksen 205,98 dollarilla.

Päiväkaaviossa hinta leijuu lähellä 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA). Se on myös muodostanut pään ja hartioiden kuvion, joka on yleensä laskeva merkki. Kahvi on myös juuttunut hieman alle tärkeän vastuspisteen 193 dollarissa, korkein piste 23. helmikuuta.

Siksi uskon tässä vaiheessa, että kahvin hinnat pysyvät konsolidaatiovaiheessa, kun sijoittajat seuraavat sään muutoksia. Pudotus alle keskeisen tukitason 167 dollariin tarkoittaa, että on enemmän myyjiä, jotka ovat valmiita työntämään hinnat alhaisimmille vuosille.

Toisaalta siirtyminen 206 dollarin tason yläpuolelle mitätöi pään ja hartioiden kuvion ja nostaa sen 220 dollariin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla