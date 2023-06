BNB:n hinta-analyysi Binancen pienentyvän markkinaosuuden ja SEC-oikeudenkäynnin keskellä: Raportti

Binance on maailman suurin kryptovaluuttapörssi, eikä se ole erityisen lähellä. Niiden määräävä asema on siinä määrin, että sitä voidaan pitää äärimmäisen ironisena, koska se tulee toimialalle, joka osoittaa hajauttamisen yhdeksi ydinpilareistaan.

Mutta Binancella on vakavia ongelmia. SEC Monday haastoi vaihdon oikeuteen, jota syytettiin rikosten pesulistasta. Menemättä tuon paljon keskusteltuun aiheeseen, tässä on joitain otsikkosyytöksiä:

Kaupankäynti asiakkaita vastaan

Arvopaperilain rikkominen

Kannustetaan yhdysvaltalaisia asiakkaita horjuttamaan vaatimustenmukaisuuden valvontaa, joka on suunniteltu estämään heitä käyttämästä Binance.com-alustaa

Manipuloiva kaupankäynti volyymien lisäämiseksi

Rahastojen väärin yhdistäminen

Mutta tämä ei koske oikeudenkäyntiä. Olen kirjoittanut paljon aiemmin Binancesta, mukaan lukien tämä syvä sukellus viime vuonna, jossa valitsin sen täydellistä läpinäkyvyyden puutetta. Itse asiassa olen hieman kyllästynyt puhumaan Binancesta.

Binance kieltäytyy todentamasta mitään, sen sijaan meidän on pakko luottaa sokeasti toimitusjohtajan twiitteihin, jotka vakuuttavat maailmalle, että kaikki on hyvin ja että nämä lukemattomat tutkimukset, oikeusjutut ja valitukset ovat perusteettomia noitavainoja. Ja ehkä he ovat juuri sellaisia. Mutta yritykselle, jolla on biljoonien dollareiden kauppavolyymi ja jolla on niin systeeminen merkitys koko toimialalle, twiitti ei ole riittävän hyvä korvike tarkastukselle. Se ei ole hyväksyttävää. Olen kysynyt sitä ennenkin, enkä vieläkään tiedä vastausta, mutta mitä tapahtui salausmantralle “luottaa, älä tarkista?”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Mutta poikkean. Katsotaanpa ärtymys alan tilan ympärille ja katsotaan, kuinka Binancen vaikeudet liittyvät sen alkuperäisen tunnuksen, BNB:n, hintakehitykseen.

BNB token -hintaanalyysi

BNB on Binancen alkuperäinen merkki. Sitä käytetään useisiin toimintoihin sen ekosysteemissä, ja haltijoiden mahdollisuus hyödyntää alhaisia maksuja on yksi yleisimmistä.

Olen sanonut aiemmin, että kun rikotaan kryptovaluuttojen hintakaavioita, ne kaikki käyvät enemmän tai vähemmän kauppaa kuin bitcoin- vedot. Bitcoin nousee, altcoi nousee enemmän. Bitcoin laskee, altcoin laskee enemmän. Yksinkertainen.

BNB:n kohdalla näin on suurelta osin ollut (kuten näytän lähiaikoina joidenkin kaavioiden kanssa). Mutta siinä on pari huomattavaa eroa odotuksiin nähden.

Ensinnäkin vuonna 2023 trendissä on tapahtunut konkreettinen murros. BNB on selvästi heikompi kuin tavanomaiset vertailuindeksit.

Yllä oleva kaavio tiivistää tämän. Huolimatta vahvasta kuuden kuukauden kryptohinnoista, jolloin Bitcoin ja Ethereum ovat nousseet 60 % ja 53 %, BNB on lisännyt vain suhteellisen aneemisen 5,6 %. Jos joku olisi kertonut sinulle vuoden alussa, että Nasdaq nousisi 27,5 % ja Bitcoin 60 % kesäkuuhun mennessä, olisit olettanut BNB:n tulostavan huimaavia voittoja.

Mutta asiat ovat muuttuneet Binancen osalta vuonna 2023. Ensinnäkin pörssin dominanssi näyttää laskevan. Alla olevassa kuvassa näkyy maan sijoittuminen vuoteen 2023 mennessä. Binance hallitsi kaksi kolmasosaa koko tilan kaupankäynnistä, kuten edellä mainittiin. Toiseksi sijoittunut pörssi, Coinbase, pysyi vain 8 prosentilla.

Kaksi kuukautta kuluvan vuoden aikana osuus kuitenkin laski 57,5 prosenttiin CC Datan mukaan. Nykyään se on laskenut 43 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että markkinaosuus on pudonnut 24 prosenttia kuudessa kuukaudessa. Ja suurin syy on, arvasit sen, sääntely.

Binance-brändin BUSD-kolikon sulkeminen helmikuussa oli isku Binancelle, sillä se oli heidän alustansa suurin likviditeettiä lisäävä tekijä. Sitten on CFTC-tapaus, jossa Binancea syytetään “tahallisesti läpinäkymättömän yhteisen yrityksen” toiminnasta. Ja nyt SEC on tullut kutsumaan.

Joten miten tämä kaikki vaikuttaa BNB:n hintatoimintaan? No, kuten yllä vihjattiin, katsotaan nyt kuinka BNB käy kauppaa Bitcoinia vastaan. Alla olevassa kaaviossa näkyy suorituskyky takaisin härkämarkkinoiden huipulle marraskuussa 2021:

Tämä korostaa välittömästi kahden omaisuuden lockstep-suhdetta. Mutta jos katsot tarkemmin, se näyttää myös jotain muuta, mikä on epätavallista. Huolimatta tästä kaaviosta, joka liittyy kovaan karhumarkkinoihin, BNB on päihittänyt Bitcoinin, mitä altcoinit eivät yksinkertaisesti tee. Karhumarkkinoilla Bitcoin putoaa ja altcoinit putoavat paljon enemmän.

Katso uudelleen yllä olevaa kaaviota. Suhde on symbioottinen noin touko-kesäkuuhun 2022 asti, jolloin BNB hyppää huomattavasti eteenpäin. Näiden kahden omaisuuden kauppa käy edelleen vahvasti korrelaatiossa, mutta BNB on kaaviossa pohjoisempana. Päinvastoin, lähes jokainen toinen altcoin on tehnyt päinvastoin tällä aikavälillä – hajoanut ja alittanut Bitcoinin merkittävästi, kun laajempi kryptoavaruus lyötiin.

Havainnollistaaksemme, kuinka hyvin BNB on menestynyt tällä kaudella, muokkaa yllä olevaa kaaviota niin, että se lähentää tätä ajanjaksoa toukokuusta 2022 alkaen.

Tietenkin tämä ajanjakso alkaa toukokuussa 2022, jolloin UST-kuolema kiertyi nollaan ja lähetti koko kryptomarkkinan kaaokseen. Pian sen jälkeen Celsius meni pöhinä, ja pandemian aikana niin hurjasti noussut kryptohärkämarkkinat oli vihdoin kaatunut.

BNB:n kasvu heijastaa Binancen kasvavaa markkinaosuutta ja kasvavaa määräävää asemaa kryptovaluuttamarkkinoilla tänä aikana. Kun kilpailijat putosivat tien varteen, Binance kasvoi ja kasvoi. Muistatko tilaston, jonka mukaan 67 % kaupankäynnistä tapahtui Binancessa vuoden loppuun mennessä? Vuoden 2022 alussa tämä mittari oli 48 prosenttia. Binance lisäsi 19 prosentin markkinaosuutta vuodessa, kun krypto hylkäsi ja kilpailijat kamppailivat voimakkaasti. Ja sen alkuperäinen tunnus, BNB, suoriutui tämän seurauksena paremmin.

BNB:n hinta laskee SEC-oikeudenkäynnissä

Mutta Binancen dominanssi on valunut alas tänä vuonna, kuten edellä on kuvattu. Ja tämän laskevan hallitsevan aseman myötä BNB:n hintatoiminta on kääntymässä. Edellisessä kaaviossa näkyy jyrkkä lasku muutaman viime viikon aikana. Yhdessä vaiheessa huhtikuussa BNB laski vain 7 % arvostaan toukokuussa 2022, ennen Terran romahdusta. Bitcoin sen sijaan laski 20 prosenttia. Tänään BNB on laskenut 31 % verrattuna Bitcoinin 29 %:iin.

Tämä johtuu suurelta osin SEC:n tällä viikolla nostamasta oikeudenkäynnistä, joka on laskenut BNB:n hintaa 15 prosenttia, kun taas Bitcoinin hinta on laskenut vain 2 prosenttia. Tuntuu, että BNB:n ja Binancen valtava menestys sekä Bitcoinissa että kryptomarkkinoilla yleensä on vihdoin ohi.

Tämä on mainitsematta edes BNB-tunnuksen likviditeettiä. BNB-tunnuksen likviditeetti on myös tunnetusti alhainen verrattuna muihin “blue chip” kryptovaluuttoihin. Kaikista huippukolikoista BNB:n asema markkina-arvossa neljänä on huonoin taustalla olevan likviditeetin vuoksi, joka on erittäin epäedullinen sen ympärillä oleviin kolikoihin verrattuna. BUSD:n sulkeminen ei myöskään ole auttanut asioita tässä.

Tämä pätee usein alkuperäisiin tokeneihin, ja se tulisi mainita lisäsyynä varovaisuuteen sijoittajien keskuudessa. Mutta palatakseni hintatoimiin, todellisuus on, että BNB menee yhtä pitkälle kuin Binance. Vuoden 2022 parempi suorituskyky muihin markkinoihin verrattuna korostaa Binancen valtavaa ajoa, josta Binance on nauttinut, ahmimalla markkinaosuuttaan ja kasvamalla planeetan suurimmaksi kryptovaluuttayhtiöksi.

Mutta asiat ovat muuttuneet ja tulevaisuus on nyt täynnä epävarmuutta. Oikeudelliset tapaukset Yhdysvalloissa lisääntyvät, eikä tilanteen vakavuutta voi aliarvioida. Jos Binancen amerikkalainen tytäryhtiö potkitaan pois Yhdysvalloista, se on valtava isku. Token on saattanut laskea 15 % tällä viikolla, mutta jos maailman suurin finanssitalous katkaistaan Binancesta, voit kertoa hinnanpudotuksen suuruusluokkaa.

BNB:n markkina-arvo on edelleen huimaa yli 40 miljardissa dollarissa. Krypto on tunnetusti epävakaa ja mahdotonta ennustaa lyhyellä aikavälillä, ja tämä voi helposti nousta lähiviikkoina. En todellakaan tiedä, enkä koskaan huijaisi puolimielistä ennustetta vain sen vuoksi.

Mutta pidän BNB-tunnusta lähes oman pääoman ehtoisena Binancessa (vaikkakin paljon enemmän epävarmuutta verrattuna yrityksen tavanomaisiin osakkeisiin, kun otetaan huomioon likviditeetin samea luonne ja osa siihen liittyvistä tokenomiikasta). Ja tässä yhteydessä ja Binancen yli-inhimillisen suorituskyvyn myötätuulen myötä karhumarkkinoilla näennäisesti mitätöidään, en vain halua mitään osaa tästä 40 miljardin dollarin arvosta.

Binancen tulevasta tiestä on aivan liian paljon epävarmuutta, ja liian monta oikeudellista tapausta on meneillään luottavaisen arvioinnin tekemiseksi. Elän taistellakseni toisen päivän. Toivottavasti Binance tekee myös kryptomarkkinoiden vuoksi.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla